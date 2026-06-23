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Familiares de Karen Girón, desaparecida en derrumbe del anillo periférico, se aferran a un milagro

Familiares de la joven desaparecida Karen Girón mantienen viva la esperanza de encontrarla con vida, aferrándose a un milagro en medio de la tragedia que ha conmocionado a Honduras.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 15:11
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Con la esperanza de que Karen Girón siga con vida en alguna parte de la bodega afectada por el derrumbe en el anillo periférico, sus familiares esperan noticias en la zona del desastre. Se aferran a un milagro para poderla encontrar a salvo.

Fotos: David Romero/EL HERALDO.
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Sus familiares y amistades continúan en el lugar a la espera de noticias, pues pasan las horas y todavía no logran saber qué pasó con ella.

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Los minutos se vuelven horas y estas parecen durar una eternidad, mientras aguardan resultados de la labor de los elementos de socorro que se encuentran en la zona desde tempranas horas.

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Karen Girón fue identificada preliminarmente como una de las personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe que sorprendió a personal en las ofibodegas ubicadas en el anillo periférico a la altura de Río Grande.
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Sus familiares se aferran a que ocurra un milagro y ella pueda ser ubicada a salvo por los socorristas que realizan labores de rescate.

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Hasta el momento las autoridades han determinado que, de acuerdo a registros de recursos humanos, cuatro personas no han aparecido. Un caballero y tres mujeres.

Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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El derrumbe provocó serios daños además al edificio donde se encontraba el personal, dejando una parte completamente destruída.
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Asimismo, varios automotores de distintas oficinas resultaron destruidos debido a las rocas que se precipitaron al terreno.
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Los bomberos han estado rompiendo paredes y tratando de llegar hasta la oficina donde podrían estar Karen Girón, así como las otras tres personas.

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Además de Karen Girón las autoridades determinaron que otra de las personas desaparecidas es Claudia Varela.

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El desastre se emperó luego de que al derrumbarse el cerro esto provocó que se incendiara la bodega.

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Los daños son cuantiosos tras la tragedia que mantiene en zozobra a cuatro familias capitalinas en espera de noticias de sus parientes desaparecidos en el derrumbe.

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