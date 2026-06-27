Alcaldía deberá investigar causas del derrumbe en Loarque que dejó tres muertos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tendrá a su cargo, junto con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otras instituciones, la investigación para determinar qué provocó el derrumbe ocurrido en el anillo periférico, a la altura de Loarque, donde tres personas perdieron la vida. Así lo confirmó el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, quien explicó que, tras concluir las labores de búsqueda y rescate, corresponde realizar un levantamiento técnico que permita esclarecer las causas del deslizamiento. "Ya pasó a manos de los propietarios, quienes deberán seguir adelante con la limpieza. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, en contribución con Copeco y otras instituciones, deberá hacer el levantamiento correspondiente para que se conozca lo que pasó ahí", afirmó.

Además, destacó que "la población tiene derecho a saber qué fue lo que sucedió y cómo evitar que este tipo de tragedias vuelva a ocurrir". Sánchez explicó que la limpieza del área afectada quedó bajo responsabilidad de los propietarios del complejo empresarial, mientras que el análisis técnico será desarrollado por las instituciones competentes. El derrumbe ocurrió cuando una gran masa de tierra se desprendió de un cerro y cayó sobre varias bodegas ubicadas a un costado del anillo periférico, atrapando a trabajadores que se encontraban en el lugar. La emergencia también afectó varios vehículos y generó momentos de pánico entre quienes transitaban por la zona al momento del deslizamiento.