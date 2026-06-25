A 14 años del incendio, la reconstrucción del San Isidro sigue sin terminar

Tegucigalpa, Honduras. - A 14 años del incendio que destruyó gran parte del mercado San Isidro de Comayagüela, unos 600 vendedores exigieron a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) acelerar la reconstrucción de 570 locales. El vicepresidente de la Asociación de Vendedores del Mercado San Isidro (Asovemesi), Wilfredo Cruz, reconoció que los trabajos de restauración ya comenzaron, pero consideró que el ritmo de ejecución es insuficiente. “Ya hay personal ahí trabajando, pero está lento; el atraso ha sido también por el cambio de autoridades y necesitamos que avancen”, manifestó. Agregó que los comerciantes esperan reunirse con el alcalde Juan Diego Zelaya para conocer una fecha estimada de finalización del proyecto.

Cruz explicó que, mientras concluye la obra, algunos locatarios fueron reubicados en los pasillos del mercado, otros alquilan espacios en diferentes centros de abasto y varios permanecen desempleados. “Tenemos personas que el poco capital que tenían ya se lo gastaron y están sin trabajo”, lamentó.

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Asimismo, recordó que más de 1,200 familias dependen de los locales pendientes de reconstrucción, ya que cada puesto genera empleo para dos o tres personas. Por su parte, la administradora del mercado San Isidro, Dunia Erazo, señaló que otro de los problemas que enfrenta el centro de abastos es la congestión vehicular en los accesos.

Indicó que es necesario ordenar el ingreso de vehículos, especialmente en la sexta avenida, para facilitar la movilidad de compradores y comerciantes.

También agradeció a la AMDC por los trabajos de limpieza de tragantes, cunetas y quebradas, los cuales consideró importantes para prevenir inundaciones durante la temporada lluviosa. El ingeniero Orling Hércules, encargado del proyecto, informó que actualmente se ejecutan labores de compactación de material selecto, encofrados para vigas y columnas. Explicó que la reconstrucción avanza por etapas y que en los próximos días iniciará el proceso de fundición de la losa, una fase clave para continuar con la estructura del edificio.