FOTOS: antes y después de la bodega del anillo periférico donde murieron tres personas soterradas

Dos días de angustia y dolor se vivieron desde el martes -23 de junio-, luego de que un cerro colapsara y cayera sobre una bodega, provocando un incendio y dejando a tres personas soterradas, quienes fueron encontradas sin vida tras horas de búsqueda.
La tragedia ocurrió en el anillo periférico de Tegucigalpa, capital de Honduras, a eso de las siete y media de la mañana del martes, cuando tan solo unos cuantos empleados habían llegado a su trabajo.
El cerro colapsó, desatando una ola de piedras que cayó sobre algunos locales del lugar; en varios de ellos se almacenaban productos inflamables que habrían provocado un incendio, dificultando aún más las labores de rescate.
La primera labor de los bomberos era sofocar las llamas, mientras otros intentaban buscar a los sobrevivientes dentro del lugar. Fue horas después que se confirmó que tres personas no lograron salir: Se trataba de Claudia Suyapa Varela Garay, Karen Dinora Girón Ordóñez y Félix Ramón Núñez Flores. Los cuerpos fueron hallados uno la noche de ese mismo martes, y los otros dos el siguiente día.
En medio de la tragedia empezaron a circular fotos del lugar antes del incendio y derrumbe, donde se observa cómo lucían antes la oficina.
Comparando las otras fotografías, se puede notar que toda la primera estructura donde estaban Claudia, Félix y Karen quedó totalmente destruida, y sus cuerpos quedaron soterrados.
En otras fotos a detalle se observa cómo quedaron los vehículos de la empresa que estaban estacionados fuera del establecimiento, los cuales fueron aplastados por las grandes piedras y postes de energía eléctrica que cayeron sobre ellos.
EL HERALDO captó la escena tras el incendio, donde solo se pueden observar los materiales totalmente quemados y los amasijos de hierro del lugar.
Según los videos que se tomaron desde el interior del lugar, se conoció que Félix Núñez, quien estaba a cargo del área de administración, estaba en la segunda planta al momento del accidente, mientras que las otras personas se encontraban en la planta baja.
En total, se rescataron tres cuerpos sin vida luego de más de 40 horas de trabajo. El primero en ser ubicado fue el de Claudia, de 46 años, quien era personal de limpieza. Luego, en la mañana del segundo día, encontraron a Félix Núñez y, en horas de la noche de ese mismo día, localizaron a Karen Girón.