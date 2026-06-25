FOTOS: antes y después de la bodega del anillo periférico donde murieron tres personas soterradas

La primera labor de los bomberos era sofocar las llamas, mientras otros intentaban buscar a los sobrevivientes dentro del lugar. Fue horas después que se confirmó que tres personas no lograron salir: Se trataba de Claudia Suyapa Varela Garay, Karen Dinora Girón Ordóñez y Félix Ramón Núñez Flores. Los cuerpos fueron hallados uno la noche de ese mismo martes, y los otros dos el siguiente día.