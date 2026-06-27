Inician rehabilitación de la carretera hacia El Hatillo; obras abarcarán nueve kilómetros

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que la carretera que conduce hacia El Hatillo, en la capital, comenzó a ser intervenida con trabajos de rehabilitación que cubrirán cerca de nueve kilómetros. De acuerdo con la información emitida, el proyecto busca reparar uno de los principales accesos a ese sector de la capital y facilitar la circulación para sus pobladores. Las obras se desarrollarán desde la iglesia de El Hatillo hasta el final del corredor vial y, según las proyecciones, tardarán entre 30 y 60 días en completarse.

De acuerdo con José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la inversión destinada al proyecto ronda los 90 millones de lempiras. La intervención se ejecuta mediante un sistema de reciclado asfáltico en caliente, una técnica que reutiliza el pavimento existente para reconstruir la superficie de la carretera sin retirar por completo el material deteriorado. Este método permite reforzar la estructura de la vía y prolongar su vida útil, además de reducir los costos de mantenimiento en comparación con una reconstrucción convencional. Los trabajos buscan corregir el desgaste que presenta la carretera tras años de uso y los efectos de las condiciones climáticas, factores que han deteriorado el pavimento en distintos tramos.