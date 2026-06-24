Lluvias obligan a suspender el bacheo nocturno en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrillas encargadas de reparar calles en la capital dejarán temporalmente de trabajar durante la noche y pasarán a ejecutar las jornadas de bacheo en horario diurno debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días. La medida fue anunciada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que argumentó que las precipitaciones nocturnas han dificultado el desarrollo normal de los trabajos de mantenimiento vial. Según el comunicado, el cambio de horario busca evitar retrasos en las intervenciones programadas y mantener el avance de las reparaciones en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Las autoridades señalaron que las labores se realizarán únicamente en zonas donde no se generen afectaciones significativas al tránsito vehicular, con el fin de reducir el impacto sobre la circulación de conductores y usuarios del transporte público. Las jornadas nocturnas de bacheo son una práctica habitual en la capital, ya que permiten intervenir calles con menor flujo vehicular. Sin embargo, las condiciones climáticas han obligado a modificar temporalmente la estrategia de trabajo. La decisión llega en medio de una temporada lluviosa que ha provocado interrupciones en varios proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en el Distrito Central. De momento, no existe una fecha definida para retomar las jornadas nocturnas, ya que la continuidad de la medida dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas en las próximas semanas. La comuna indicó que una vez las lluvias disminuyan y existan condiciones favorables para trabajar durante la noche, las cuadrillas volverán a operar en su horario habitual.