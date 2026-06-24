World Vision culmina ciclo formativo impulsando el emprendimiento verde

Tegucigalpa, Honduras.- “Cazadores de tesoros”, la actividad insignia de World Vision, culminó de forma exitosa en la visita al Centro de Educación Básica (CEB) Roberto Sosa de la colonia Kennedy, marcando así el cierre oficial de las actividades por parte de la organización internacional dentro del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de diario EL HERALDO. La entidad, que tomó la batuta educativa en el arranque de la Semana 5, coronó el ciclo formativo diseñado para las cinco escuelas participantes, dejando una huella profunda en la educación ecológica de los menores.

El pilar central de esta intervención fue el valioso aporte formativo orientado a empoderar a los Comités Ambientales de cada centro educativo, los cuales fueron evaluados de forma práctica en la aplicación de la ley ecológica de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Más allá de reforzar la teoría en las aulas, la actividad se enfocó en abrir el panorama de los estudiantes hacia el emprendimiento verde. A través de una dinámica interactiva de clasificación de residuos, los escolares recibían dulces a cambio de sus aciertos, una manera simbólica y sumamente didáctica de demostrarles que los materiales reciclables se pueden comercializar con éxito, tomando como ejemplo el modelo de la empresa Reciclaje Diamante en Honduras. Katherine Duran, representante y guía de World Vision, ofreció unas emotivas declaraciones que resumen el impacto y la esencia de estas jornadas compartidas con los niños.

“Empoderar a nuestros niños y niñas en el cuidado del medio ambiente es la clave para construir un futuro sostenible y saludable. A través de actividades lúdicas enfocadas en las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), transformamos el aprendizaje en un juego con propósito", dijo. La experta de World Vision indicó que "cada pequeña acción que sembramos hoy en ellos, generará un impacto positivo e invaluable en las generaciones venideras”.

Siguiente estación

El camino hacia la sustentabilidad continuará su trayecto inmediatamente. Después de consolidar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de residuos y el reciclaje, los defensores ambientales realizarán una visita de campo a la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el Picacho, donde conocerán de cerca la gestión de este recurso vital para la capital.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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