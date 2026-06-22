Rehabilitación de la carretera Villeda Morales apenas alcanza un 10% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de rehabilitación de la carretera que conecta Lomas de Toncontín con la colonia Villeda Morales registra un avance físico del 10%, según informó la Secretaría de Infrastructura y Transporte (SIT). El proyecto contempla la rehabilitación de 5.5 kilómetros de vía para mejorar las condiciones de circulación de miles de capitalinos que utilizan diaramente la carretera. La obra representa una inversión de 43.2 millones de lempiras y, según las proyecciones oficiales, beneficiará de forma directa e indirecta a unas 30,000 personas que residen o transitan diariamente por este sector del Distrito Central.

Según informó la SIT, actualmente, las cuadrillas trabajan en las primeras etapas del proyecto, aunque el ritmo de ejecución se ha visto afectado por las condiciones climáticas registradas durante las últimas semanas. De acuerdo con la información emitida, las lluvias intermitentes propias de la temporada han impedido desarrollar con normalidad las labores de bacheo asfáltico porque "es una actividad que requiere que la superficie permanezca completamente seca para garantizar la adherencia y compactación de los materiales". Como consecuencia, los trabajos han tenido que suspenderse de forma temporal en varios días de lluvia, lo que ha provocado un desfase en el cronograma de ejecución previsto. Pese a estos retrasos, las labores continúan una vez las condiciones climáticas lo permiten, con el objetivo de avanzar en la rehabilitación total del tramo.