Copeco prevé lluvias y chubascos para este lunes 22 de junio en gran parte del país

Las condiciones inestables continuarán este lunes 22 de junio en gran parte del territorio hondureño debido a la influencia de los remanentes de una onda tropical y una vaguada en superficie ubicada sobre el occidente del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estos fenómenos, sumados al ingreso de humedad desde el mar Caribe, favorecerán la formación de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, con algunos episodios fuertes acompañados de actividad eléctrica.
Las precipitaciones más significativas se esperan en las regiones del noroccidente, occidente y suroccidente, donde los acumulados podrían ser mayores debido a las condiciones atmosféricas presentes durante la jornada.
En el resto del país también se prevén lluvias, aunque de menor intensidad y con tormentas eléctricas aisladas, principalmente durante horas de la tarde y la noche.
En la zona oriental se esperan precipitaciones dispersas de débiles a moderadas, producto del constante ingreso de humedad proveniente del Caribe, que continuará alimentando la formación de nubosidad.
En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los dos y cuatro pies de altura, condiciones consideradas normales para las actividades marítimas. Mientras tanto, en el golfo de Fonseca se pronostican olas de entre uno y tres pies.
Respecto a las temperaturas, los valores más altos se registrarán en Choluteca y Valle, donde se esperan máximas de 35 y 34 grados Celsius, respectivamente, seguidos por Cortés con 34 grados.
En Atlántida se prevé una temperatura máxima de 33 grados, mientras que Comayagua y Colón alcanzarán los 32 grados. Olancho y Santa Bárbara registrarán máximas de 31 grados.
Francisco Morazán tendrá temperaturas entre los 20 y 28 grados Celsius, mientras que El Paraíso alcanzará una máxima de 27 grados. En Copán se esperan hasta 28 grados durante las horas más cálidas.
Las condiciones más frescas se presentarán en Intibucá, donde el termómetro oscilará entre los 13 y 23 grados Celsius, seguido de Lempira y Ocotepeque, con mínimas de 17 y 18 grados.
En Islas de la Bahía y Gracias a Dios prevalecerá un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y mínimas superiores a los 26 grados.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas, crecidas de ríos y actividad eléctrica durante las lluvias.