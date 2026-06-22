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Copeco prevé lluvias y chubascos para este lunes 22 de junio en gran parte del país

Una vaguada y los remanentes de una onda tropical provocarán lluvias con actividad eléctrica en varias regiones de Honduras este lunes

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 07:35
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Las condiciones inestables continuarán este lunes 22 de junio en gran parte del territorio hondureño debido a la influencia de los remanentes de una onda tropical y una vaguada en superficie ubicada sobre el occidente del país.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estos fenómenos, sumados al ingreso de humedad desde el mar Caribe, favorecerán la formación de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, con algunos episodios fuertes acompañados de actividad eléctrica.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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Las precipitaciones más significativas se esperan en las regiones del noroccidente, occidente y suroccidente, donde los acumulados podrían ser mayores debido a las condiciones atmosféricas presentes durante la jornada.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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En el resto del país también se prevén lluvias, aunque de menor intensidad y con tormentas eléctricas aisladas, principalmente durante horas de la tarde y la noche.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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En la zona oriental se esperan precipitaciones dispersas de débiles a moderadas, producto del constante ingreso de humedad proveniente del Caribe, que continuará alimentando la formación de nubosidad.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los dos y cuatro pies de altura, condiciones consideradas normales para las actividades marítimas. Mientras tanto, en el golfo de Fonseca se pronostican olas de entre uno y tres pies.

 Foto: Cortesía
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Respecto a las temperaturas, los valores más altos se registrarán en Choluteca y Valle, donde se esperan máximas de 35 y 34 grados Celsius, respectivamente, seguidos por Cortés con 34 grados.

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En Atlántida se prevé una temperatura máxima de 33 grados, mientras que Comayagua y Colón alcanzarán los 32 grados. Olancho y Santa Bárbara registrarán máximas de 31 grados.

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Francisco Morazán tendrá temperaturas entre los 20 y 28 grados Celsius, mientras que El Paraíso alcanzará una máxima de 27 grados. En Copán se esperan hasta 28 grados durante las horas más cálidas.

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Las condiciones más frescas se presentarán en Intibucá, donde el termómetro oscilará entre los 13 y 23 grados Celsius, seguido de Lempira y Ocotepeque, con mínimas de 17 y 18 grados.

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En Islas de la Bahía y Gracias a Dios prevalecerá un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y mínimas superiores a los 26 grados.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas, crecidas de ríos y actividad eléctrica durante las lluvias.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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