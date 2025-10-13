Pavimentación en Villeda Morales avanza lento pese al inicio de obras

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación en la colonia Villeda Morales, anunciada desde julio de 2024 por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, muestra escasos avances, limitados a labores de terracería en algunos tramos.

En un recorrido por la zona, EL HERALDO la permanencia de cráteres y baches en la vía, lo que obliga a los conductores a maniobrar para evitar caer en ellos, mientras que las lluvias complican el tránsito.

Aunque los vecinos han exigido el proyecto desde hace tres años, las obras comenzaron formalmente en junio de 2025, sin resultados notables hasta ahora.

"Es un proyecto demasiado lento, a paso de tortura”, expresó un residente de la zona, visiblemente molesto por la falta de avances.