  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Pavimentación en Villeda Morales avanza lento pese al inicio de obras

La reconstrucción de la calle principal de Villeda Morales avanza muy lento; vecinos denuncian baches y maquinaria sin trabjar en la zona

  • 13 de octubre de 2025 a las 18:36
Pavimentación en Villeda Morales avanza lento pese al inicio de obras

Inversión de 34 millones de lempiras aún no se refleja; vecinos intentan tapar hoyos mientras maquinaria permanece sin operar.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación en la colonia Villeda Morales, anunciada desde julio de 2024 por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, muestra escasos avances, limitados a labores de terracería en algunos tramos.

En un recorrido por la zona, EL HERALDO la permanencia de cráteres y baches en la vía, lo que obliga a los conductores a maniobrar para evitar caer en ellos, mientras que las lluvias complican el tránsito.

Aunque los vecinos han exigido el proyecto desde hace tres años, las obras comenzaron formalmente en junio de 2025, sin resultados notables hasta ahora.

"Es un proyecto demasiado lento, a paso de tortura”, expresó un residente de la zona, visiblemente molesto por la falta de avances.

Tras denuncias: SIT inicia reconstrucción vial en la colonia Villeda Morales

Durante el recorrido, este rotativo observó maquinaria estacionada sin operar y un reducido grupo de trabajadores realizando tareas menores en las cunetas.

La obra, valorada en 34 millones de lempiras, contempla la construcción de entre seis y siete kilómetros de calle. El proyecto conecta Lomas de Toncontín con Villeda Morales, una ruta clave que también conduce hacia la represa La Concepción, vital para el tránsito hacia el sur de la capital.

Habitantes de Villeda Morales en Tegucigalpa utilizan tierra para tapar baches

El retraso en los trabajos ha generado críticas de la comunidad, que asegura que las condiciones actuales de la vía dificultan el transporte diario y aumentan el riesgo de accidentes.

Vecinos incluso han tenido que rellenar los baches de manera improvisada para mitigar el mal estado de la vía y mantener el acceso a sus viviendas.

Las autoridades de la SIT aseguraron que este proyecto finalizará, aunque aún no dio un plazo definido para completar la obra de esta arteria vial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias