Pavimentación en Villeda Morales avanza lento pese al inicio de obras

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación en la colonia Villeda Morales, anunciada desde julio de 2024 por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, muestra escasos avances, limitados a labores de terracería en algunos tramos.
En un recorrido por la zona, EL HERALDO la permanencia de cráteres y baches en la vía, lo que obliga a los conductores a maniobrar para evitar caer en ellos, mientras que las lluvias complican el tránsito.
Aunque los vecinos han exigido el proyecto desde hace tres años, las obras comenzaron formalmente en junio de 2025, sin resultados notables hasta ahora.
"Es un proyecto demasiado lento, a paso de tortura”, expresó un residente de la zona, visiblemente molesto por la falta de avances.
Durante el recorrido, este rotativo observó maquinaria estacionada sin operar y un reducido grupo de trabajadores realizando tareas menores en las cunetas.
La obra, valorada en 34 millones de lempiras, contempla la construcción de entre seis y siete kilómetros de calle. El proyecto conecta Lomas de Toncontín con Villeda Morales, una ruta clave que también conduce hacia la represa La Concepción, vital para el tránsito hacia el sur de la capital.
El retraso en los trabajos ha generado críticas de la comunidad, que asegura que las condiciones actuales de la vía dificultan el transporte diario y aumentan el riesgo de accidentes.
Vecinos incluso han tenido que rellenar los baches de manera improvisada para mitigar el mal estado de la vía y mantener el acceso a sus viviendas.
Las autoridades de la SIT aseguraron que este proyecto finalizará, aunque aún no dio un plazo definido para completar la obra de esta arteria vial.