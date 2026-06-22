La SIT prevé finalizar en 60 días la rampa del puente Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la rampa colapsada del puente Juan Manuel Gálvez podría estar concluida en aproximadamente 60 días, según informó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, durante una inspección de los trabajos que se ejecutan en uno de los principales accesos de la capital.

Esta obra, ubicada sobre el anillo periférico, en inmediaciones de la colonia 21 de Octubre, busca restablecer por completo la conectividad vial en el sector y representa una inversión de 14 millones de lempiras. La SIT informó que la obra avanza dentro de los tiempos previstos, a pesar de la complejidad de los trabajos de ingeniería que requiere la estructura.

“Solo nos va a costar 14 millones de lempiras a los hondureños, no como se esperaba que costara tanto dinero, y la buena noticia es que este va a incluir de ahora en adelante el estudio y el diseño del tercer carril desde este punto hasta El Sitio”, expresó Ehrler.

El funcionario destacó que la intervención permitirá recuperar la rampa y también sentar las bases para futuras mejoras en la movilidad vehicular en la zona que conecta con Santa Lucía y Valle de Ángeles, una de las carreteras con mayor tráfico de la capital.

“Van a ver el desarrollo en este sector de la capital dentro de pronto”, aseguró el ministro, al referirse a los proyectos complementarios que contempla la SIT para descongestionar el tránsito y mejorar la circulación de miles de conductores que utilizan diariamente esta vía.

Ehrler aclaró que los 14 millones de lempiras corresponden exclusivamente a la reparación de la rampa y al diseño técnico del futuro tercer carril que conectará el sector del 21 de Octubre con la colonia El Sitio.