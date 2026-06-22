La SIT prevé finalizar en 60 días la rampa del puente Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la rampa colapsada del puente Juan Manuel Gálvez podría estar concluida en aproximadamente 60 días, según informó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, durante una inspección de los trabajos que se ejecutan en uno de los principales accesos de la capital.
Esta obra, ubicada sobre el anillo periférico, en inmediaciones de la colonia 21 de Octubre, busca restablecer por completo la conectividad vial en el sector y representa una inversión de 14 millones de lempiras. La SIT informó que la obra avanza dentro de los tiempos previstos, a pesar de la complejidad de los trabajos de ingeniería que requiere la estructura.
“Solo nos va a costar 14 millones de lempiras a los hondureños, no como se esperaba que costara tanto dinero, y la buena noticia es que este va a incluir de ahora en adelante el estudio y el diseño del tercer carril desde este punto hasta El Sitio”, expresó Ehrler.
El funcionario destacó que la intervención permitirá recuperar la rampa y también sentar las bases para futuras mejoras en la movilidad vehicular en la zona que conecta con Santa Lucía y Valle de Ángeles, una de las carreteras con mayor tráfico de la capital.
“Van a ver el desarrollo en este sector de la capital dentro de pronto”, aseguró el ministro, al referirse a los proyectos complementarios que contempla la SIT para descongestionar el tránsito y mejorar la circulación de miles de conductores que utilizan diariamente esta vía.
Ehrler aclaró que los 14 millones de lempiras corresponden exclusivamente a la reparación de la rampa y al diseño técnico del futuro tercer carril que conectará el sector del 21 de Octubre con la colonia El Sitio.
“Estamos reparando la rampa y, aparte, con ese presupuesto, estamos diseñando el tercer carril desde el 21 de Octubre hasta El Sitio”, detalló el funcionario al explicar el alcance financiero y técnico del proyecto.
Por su parte, el encargado de la obra, Daniel Sansur, informó que la orden de inicio fue emitida durante la primera semana de junio, aunque las etapas de contratación y planificación comenzaron desde mayo para acelerar la ejecución una vez obtenidos los permisos correspondientes.
El proyecto actualmente registra un avance del 30 %, cifra que refleja los trabajos preliminares realizados en el área de cimentación y la fabricación de las vigas de la nueva estructura.
“Ya con las vigas que se están fabricando llevaríamos alrededor de un 30 % de avance”, explicó Sansur al referirse al progreso alcanzado durante las primeras semanas de construcción.
El ingeniero detalló que las seis vigas que conformarán la estructura principal se encuentran en proceso de fabricación.
Para esta semana se tiene prevista la construcción de la columna central, elemento que servirá como soporte principal de la nueva infraestructura y permitirá avanzar hacia la fase de instalación de vigas.
“Esta semana se levantará la columna central. Ya estamos trabajando en la excavación donde se construirá la zapata que servirá de base para esa estructura”, explicó el responsable de la obra.
Las labores actuales se concentran precisamente en la preparación de la cimentación. La excavación realizada permitirá construir la zapata de concreto sobre la cual descansará la columna que sostendrá gran parte de la carga de la rampa.
De acuerdo con los responsables, el proyecto contempla la construcción de una columna central y la instalación de seis vigas de gran capacidad, diseñadas para garantizar estabilidad y seguridad a largo plazo.
Aunque el contrato establece un plazo de ejecución de seis meses, la empresa constructora y la SIT trabajan con la meta de finalizar la obra antes de septiembre, siempre y cuando las condiciones climáticas y operativas permitan mantener el ritmo actual.
“Tenemos un plazo contractual de seis meses, pero la intención es terminar antes de septiembre para habilitar nuevamente esta conexión estratégica para los capitalinos”, concluyó Sansur.
Es de recordar que el proyecto se anunció de manera oficial el 15 de mayo por las autoridades de la SIT y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La rampa colapsó en la madrugada del 5 de abril de 2025, mientras pasaba una maquinaria pesada por la Infraestructura.