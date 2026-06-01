Puente Juan Manuel Gálvez estará rehabilitado hasta enero de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Casi un año después de su colapso, el puente a desnivel Juan Manuel Gálvez comenzó su proceso de rehabilitación. No obstante, los capitalinos deberán esperar varios meses más para volver a utilizar esta importante conexión vial. La estructura, ubicada entre la colonia 21 de Octubre y el anillo periférico, en la carretera hacia Valle de Ángeles, colapsó en 2025 tras el debilitamiento de una de sus vigas, lo que obligó a su cierre y generó afectaciones en la movilidad de la capital. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) inició las obras de restauración con un nuevo diseño estructural orientado a garantizar la estabilidad y seguridad del viaducto.

“El proyecto está contemplado para ejecutarse en un período de seis meses, iniciando en mayo y con finalización prevista para enero del próximo año”, informó a EL HERALDO José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. En el lugar se observan los primeros movimientos del personal técnico, quienes ya trabajan en la preparación de la estructura que será intervenida.

Nuevo diseño busca reforzar la estructura

Según detalló Sierra, las modificaciones no implican la construcción total del puente, sino el reforzamiento de puntos específicos que presentaron fallas. “El cambio que se está realizando es el reforzamiento de los apoyos donde van sentadas las vigas y también se va a construir una columna que va a ir cimentada en la mediana, ese será un apoyo a la mitad de la longitud de las vigas, ese sería el cambio”, explicó. Personal de supervisión del proyecto, indicó que las labores iniciales se concentran en la adecuación de las áreas donde serán ejecutadas las reparaciones. “Ellos están empezando ahorita a trabajar, ahí están emparejando porque van a hacer un encofrado para poder reparar los malos apoyos de las vigas en lo que son estos estribos”, detalló uno de los supervisores presentes en la zona. De acuerdo con los encargados, el diseño original del puente podía funcionar, pero requería procesos más complejos y costosos para su rehabilitación. “Este es más cómodo, más barato y más práctico”, aseguró el personal técnico encargado de supervisar las obras.

Trabajos podrían agravar el tráfico en la zona

Uno de los principales desafíos durante la ejecución del proyecto será mantener la circulación vehicular en un sector que diariamente registra una elevada carga de tránsito. Según el personal técnico, durante las excavaciones necesarias para instalar el nuevo apoyo estructural únicamente quedará habilitado un carril para el paso de vehículos. Esta situación podría generar congestionamientos, por lo que se evalúa desarrollar las labores más complejas durante horarios nocturnos. “Tenemos que trabajar con respecto al tráfico también, para que no vayan a venir ellos y a ponerse a trabajar ahorita, porque mire cómo está el tráfico. Hay que buscar un horario en el que ha bajado un poco la carga para poner a excavar”, explicó el supervisor. Agregó que: “nosotros hemos estado en proyectos que empezamos a las 9 inclusive a trabajar al amanecer. ¿Por qué? Porque de las 9 en adelante ya notamos que la gente baja de allá, toda la gente está en su casa, entonces ya baja un poquito”.

Un colapso atribuido a fallas estructurales