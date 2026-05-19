Es falso que la reparación del puente Juan Manuel Gálvez costará 14 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que la reparación del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, costará 14 millones de dólares y que, para ejecutar la obra, se requiere un nuevo préstamo. Sin embargo, esto es falso. Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, confirmó a EH Verifica que el costo real de la reparación de la estructura vial es de 14 millones de lempiras y que no será necesario solicitar nuevos préstamos. Además, EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la cifra de 14 millones de dólares atribuida a la reparación del puente. "14 millones de dólares costará la reparación de puente de la 21 de octubre en la capital de Honduras", dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 40 veces desde el 17 de mayo de 2026.

El puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, colapsó parcialmente la madrugada del 5 de abril de 2025. La estructura es una de las principales conexiones hacia el municipio de Valle de Ángeles y el anillo periférico. El derrumbe ocurrió cuando una maquinaria pesada tipo “dragón”, utilizada para el bacheo de calles en la capital, transitaba sobre la estructura, lo que provocó el colapso de una de las rampas aéreas. Tras más de un año con parte de su estructura dañada, el 15 de mayo de 2026 comenzaron los trabajos de reconstrucción de la rampa colapsada, en un proyecto conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía del Distrito Central. Las autoridades informaron que la intervención incluye la demolición de restos estructurales, el rediseño de la rampa y la incorporación de mejoras técnicas para aumentar la resistencia del puente.

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