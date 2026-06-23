Entre humo, tierra y silencio: las horas más difíciles tras derrumbe de un cerro en Loarque

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana transcurría con normalidad en las bodegas ubicadas a la altura de la colonia Loarque, en las cercanías del anillo periférico

Como cualquier otro día, decenas de trabajadores habían llegado temprano para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, poco después de las 7:00 de la mañana, un estruendo cambió la rutina por la incertidumbre.

Una parte del cerro colapsó sobre las instalaciones y dejó a varias personas atrapadas bajo toneladas de tierra y escombros. Desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo para encontrar a los desaparecidos.

Durante horas, familiares, compañeros de trabajo y equipos de rescate permanecieron en el lugar aferrados a la esperanza de hallar sobrevivientes.

Entre el humo, el fuego y los escombros, los bomberos trabajaron sin descanso en una operación que se extendió durante toda la jornada.

La emergencia se complicó debido a que en las bodegas se almacenaban baterías de litio y otros materiales inflamables, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad durante las labores.

Conforme avanzaba la tarde, la angustia crecía entre quienes aguardaban noticias. Cada movimiento de los rescatistas era seguido con atención por familiares que permanecían a pocos metros de la zona del desastre.

Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Karen Dinora Girón, de 41 años, y Félix Núñez Flores, quienes seguían desaparecidos entre los escombros.

Fue hasta el filo de las 8:00 de la noche cuando la esperanza se transformó en dolor.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Claudia Suyapa Garay, de 46 años y empleada del área de aseo de la empresa.

“Ya se está coordinando con Medicina Forense y médicos para identificar el cuerpo”, informó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos.

La noticia cerró una jornada marcada por la tragedia, mientras las labores de búsqueda continuaban para localizar a las otras dos personas reportadas como desaparecidas.