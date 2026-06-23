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Cerro se desploma sobre bodegas y desata incendio en Tegucigalpa

Equipos de emergencia se movilizan al anillo periférico tras el derrumbe de un cerro sobre bodegas, incidente que además desencadenó un incendio y mantiene en alerta a las autoridades.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 08:06
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