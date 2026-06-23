"La familia está compungida": Juan Diego Zelaya tras hallazgo de primer cuerpo en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La noche de este martes 23 de junio se confirmó el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de una de las tres personas que quedaron soterradas bajo los escombros luego de que se derrumbara un cerro en el anillo periférico.

El alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, y el capitán Carlos Bonilla del Cuerpo de Bomberos confirmaron el hallazgo

"Lo que les puedo confirmar es que ya se encontró el cuerpo de una persona, de una mujer de aproximadamente 46 años. La familia está bastante compungida, estamos a la orden de ellos en lo que ellos necesiten", manifestó el alcalde.

La víctima fue identificada como Claudia Garay, quien fue hallada en la "zona cero", donde inició el siniestro.

Las autoridades señalaron que la búsqueda continúa, con el fin de localizar Félix Núñez y Karen Girón, quienes continúan desaparecidos.

Sobre el perfil de los afectados, el alcalde informó que formaban parte del negocio que quedó en ruinas tras el siniestro. "Son empleados, sí. O sea, son las personas que trabajaban en la empresa que fue la más afectada en esta zona", agregó Zelaya.

Por otra parte, destacó la labor de los cuerpos de socorro, que continúan trabajando para dar con los desaparecidos. "La labor que han hecho los bomberos y todos los cuerpos que han estado aquí, Copeco, el Codem, ha sido una labor incansable", puntualizó.

Ante el riesgo de que la zona siga experimentando derrumbes, se emitieron directrices dirigidas a las empresas aledañas para evitar más tragedias.

"Pedirle con todo el respeto a las empresas que están aquí en la zona que en las próximas 72 horas no dejen ingresar a su personal para poder hacer una evaluación completa del lugar y evitar que pase otra tragedia", finalizó el alcalde.