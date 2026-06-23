Grúas, tractores y helicóptero: el amplio despliegue de equipo pesado empleado tras derrumbe en la capital

Ante la magnitud de la tragedia registrada este martes en el anillo periférico, a la altura de la colonia Río Grande Sur, los distintos cuerpos de socorro del país realizaron un amplio despliegue de maquinaria pesada para las labores de rescate.
El cuerpo de Bomberos utilizó varios camiones grúa con brazo articulado, equipada con una barquilla (también conocida como cesta o plataforma aérea) para el trabajo de personal en alturas, pues tras el derrumbe en el lugar se desató un incendio de grandes proporciones.
Las llamas amenazaban con expandirse a las demás bodegas aledañas por lo que se requirió la intervención de un "Bambi Bucket", para sofocar más rápidamente el fuego.
Las cisternas de agua del cuerpo de bomberos trabajaron durante horas bombeando agua para sofocar las llamas que no cedían debido a los materiales inflamables que se almacenaban en las bodegas afectadas.
El helicóptero bombardero o helicóptero cisterna realizó varios viajes para poder lanzar agua sobre el fuego, mientras en tierra los bomberos hacían lo mismo a través de las grúas con brazo articulado.
El incendio de grandes proporciones fue combatido por varias horas, impidiendo que las labores de rescate de víctimas iniciaran de manera inmediata.
En un sector de las bodegas fue necesaria romper varios boquetes en las paredes de bloque para poder ingresar las mangueras y ventilar la zona para enfriar el siniestro.
Una vez sofocadas la mayorpia de las llamas, las labores de rescate comenzaron pero la jornada ha resultado titánica pues la cantidad de tierra y rocas soterraron una zona amplia del conjunto de bodegas.
El uso de tractores se ha extendido desde antes del mediodía hasta caída la tarde para la remoción de escombros y que los equipos de rescate puedan acercarse a la zona donde estarían las personas que están desaparecidas.
Mediante volquetas han sido removidas toneladas de escombros para poder despejar la zona y acercarse a las posibles cuatro víctimas que se encontraban dentro de una oficina al momento del derrumbe.
La labores de remoción de escombros no había concluido al cierre de esta galería, pues fue una gran parte del cerro la que terminó cediendo sobre las ofibodegas.
Con las primeras horas de labores, las autoridades ya lograron mover algunos de los vehículos que quedaron soterrados y completamente inservibles. Pero la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas continúan sin tregua.