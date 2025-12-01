Al menos siete sectores del Distrito Central registran obras de mejora vial

Tegucigalpa, Honduras.- En el Distrito Central, los baches y los daños en la pavimentación se volvieron dos situaciones que además de provocar horas de embotellamientos, también se volvieron parte de la experiencia capitalina.

Ante las quejas de daños viales en la capital, EL HERALDO realizó un recorrido por los sectores capitalinos con mayores incidencias de irregularidades viales.

En la colonia Arturo Quezada, Australia, aldea Mateo, el barrio Morazán, Casamata y el Centro Histórico destacan en la lista de vías deterioradas.

"Hay muchas pavimentaciones y bacheos que están abandonadas, desde hace años que en la Reynel Fúnez estamos esperando pavimentación, incluso hicimos tomas de carretera, pero nada pasó", aseguró Marco Ortiz, capitalino.

Ante las exigencias, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró a este rotativo que actualmente se desempeñan al menos siete obras de bacheo y pavimentación.