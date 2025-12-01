Al menos siete sectores del Distrito Central registran obras de mejora vial

Tegucigalpa, Honduras.- En el Distrito Central, los baches y los daños en la pavimentación se volvieron dos situaciones que además de provocar horas de embotellamientos, también se volvieron parte de la experiencia capitalina.
Ante las quejas de daños viales en la capital, EL HERALDO realizó un recorrido por los sectores capitalinos con mayores incidencias de irregularidades viales.
En la colonia Arturo Quezada, Australia, aldea Mateo, el barrio Morazán, Casamata y el Centro Histórico destacan en la lista de vías deterioradas.
"Hay muchas pavimentaciones y bacheos que están abandonadas, desde hace años que en la Reynel Fúnez estamos esperando pavimentación, incluso hicimos tomas de carretera, pero nada pasó", aseguró Marco Ortiz, capitalino.
Ante las exigencias, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró a este rotativo que actualmente se desempeñan al menos siete obras de bacheo y pavimentación.
Según los listados oficiales, el anillo periférico, Las Minitas, El Rincón, el bulevar Suyapa y Fuerzas Armadas permanecen como sectores donde las obras de mejora vial se mantienen latentes.
Cabe destacar que, en algunos de los sectores mencionados por la municipalidad se desarrollan obras que registran atrasos de hasta un año, lo que agudiza el tráfico vial y las reparaciones.
Por ejemplo, en el bulevar Suyapa se desarrolla el Tunel Florencia, que fue prometido para noviembre del 2025 y registra un avance del 55%.
Además, en bulevar Fuerzas Armadas se lleva a cabo la última fase del puente peatonal que conecta a la Teletón, y que será inaugurado durante el primer trimestre del 2026.
Presupuestos
Según la AMDC, al menos 500 millones de lempiras se invirtieron en obras de pavimentación y bacheo en la capital, de los cuales, al menos 91 puntos de la capital fueron reparados o pavimentados con concreto hidráulico.
Sin embargo, muchos de ellos registraron fallas a 15 días de ser concretados.