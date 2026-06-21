Temporada lluviosa impulsa aumento de virus respiratorios y dengue, advierten médicos

Tegucigalpa, Honduras.- La circulación simultánea de varios virus respiratorios y el aumento de casos de dengue mantienen en alerta a los médicos, especialmente durante la temporada lluviosa. El médico general Carlos Enríquez advirtió que actualmente hay presencia concurrente de distintos virus respiratorios, entre ellos el virus sincitial respiratorio y la influenza. "Siempre vamos a tener estos virus durante la temporada lluviosa, pero este año estamos observando una mayor transmisión que en años anteriores", explicó.

Señaló que una de las posibles causas es la eliminación de las medidas de prevención que se mantenían durante la pandemia, así como el aumento de actividades al aire libre. Además de los cuadros respiratorios, Carlos Enríquez, médico general, indicó que los adenovirus también están provocando casos de diarrea, principalmente en niños, lo que agrava la situación en los centros de salud. Ante este panorama, Enríquez llamó a la población a aprovechar la campaña de vacunación contra la influenza, al destacar que protege contra las cepas más agresivas del virus. También expresó su preocupación por el comportamiento del dengue, debido a que los casos comienzan a incrementarse en distintos sectores del país. Además, señaló que las acciones actuales no son suficientes para frenar la propagación del mosquito transmisor.