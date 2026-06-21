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Temporada lluviosa impulsa aumento de virus respiratorios y dengue, advierten médicos

La circulación simultánea de virus respiratorios como la influenza y el virus sincitial respiratorio, junto con el incremento de casos de dengue, mantiene en alerta al personal médico, que insta a reforzar las medidas de prevención y la vacunación durante la temporada lluviosa

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 13:13
Temporada lluviosa impulsa aumento de virus respiratorios y dengue, advierten médicos

Los menores son los mayores afectados con las enfermedades respiratorias y otros virus que aumentan durante la temporada de lluvia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La circulación simultánea de varios virus respiratorios y el aumento de casos de dengue mantienen en alerta a los médicos, especialmente durante la temporada lluviosa.

El médico general Carlos Enríquez advirtió que actualmente hay presencia concurrente de distintos virus respiratorios, entre ellos el virus sincitial respiratorio y la influenza.

"Siempre vamos a tener estos virus durante la temporada lluviosa, pero este año estamos observando una mayor transmisión que en años anteriores", explicó.

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Señaló que una de las posibles causas es la eliminación de las medidas de prevención que se mantenían durante la pandemia, así como el aumento de actividades al aire libre.

Además de los cuadros respiratorios, Carlos Enríquez, médico general, indicó que los adenovirus también están provocando casos de diarrea, principalmente en niños, lo que agrava la situación en los centros de salud.

Ante este panorama, Enríquez llamó a la población a aprovechar la campaña de vacunación contra la influenza, al destacar que protege contra las cepas más agresivas del virus.

También expresó su preocupación por el comportamiento del dengue, debido a que los casos comienzan a incrementarse en distintos sectores del país.

Además, señaló que las acciones actuales no son suficientes para frenar la propagación del mosquito transmisor.

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El médico insistió en que no se debe esperar un brote para actuar, al recordar que el dengue presenta repuntes entre junio y agosto y puede causar la muerte si no se controla a tiempo.

Asimismo, Carlos Enríquez, médico general, alertó sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión y señaló que la desinformación en redes sociales podría poner en riesgo a la población.

Advirtió que la combinación de virus respiratorios y enfermedades como el dengue plantea un reto importante para el sistema de salud, en un contexto en el que la prevención y la vacunación siguen siendo las principales herramientas para evitar complicaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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