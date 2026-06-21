Alertan que onda tropical dejará fuertes lluvias: estas serán las zonas afectadas en Honduras hoy

Finalmente, en Colón se prevén máximas de 34 y mínimas de 26 grados, en Comayagua 32 de máxima y 20 de mínima, en Copán 30 de máxima y 20 de mínima, y en Cortés se esperan máximas de 36 y mínimas de 24 grados, todos con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas.