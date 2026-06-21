Alertan que onda tropical dejará fuertes lluvias: estas serán las zonas afectadas en Honduras hoy

El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos dispersos, con acumulados fuertes y actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país. Las mayores precipitaciones se concentrarán en las regiones del noroccidente, suroccidente y zona central.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las condiciones inestables del clima, ya que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio nacional. Por 24 horas Copeco declaró en alerta verde a Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá.
Asimismo, se prevé que estas condiciones se mantengan durante gran parte de este 21 de junio, por lo que se sugiere a la ciudadanía portar paraguas y extremar precauciones al momento de conducir debido a la reducción de visibilidad y posibles inundaciones repentinas.
En el departamento de Lempira se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 19, mientras que en Ocotepeque se registrarán máximas de 29 y mínimas de 19, con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.
En Olancho, las temperaturas oscilarán entre máximas de 33 y mínimas de 23 grados. Santa Bárbara alcanzará máximas de 34 y mínimas de 24, mientras que Valle tendrá valores similares con máximas de 34 y mínimas de 24, todos con pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas.
Por su parte, Yoro presentará máximas de 32 y mínimas de 21 grados, con condiciones inestables y probabilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica.
En El Paraíso se esperan máximas de 29 y mínimas de 19 grados, mientras que en Francisco Morazán las temperaturas serán de 29 como máxima y 17 como mínima, con alta probabilidad de lluvias en distintos sectores.
El departamento de Gracias a Dios registrará máximas de 32 y mínimas de 26 grados. En Intibucá se esperan temperaturas más frescas con máximas de 24 y mínimas de 15, mientras que en Islas de la Bahía se prevén máximas de 33 y mínimas de 27.
La Paz tendrá máximas de 31 y mínimas de 20 grados, con probabilidad de lluvias. En Atlántida se esperan máximas de 33 y mínimas de 25, mientras que en Choluteca las temperaturas alcanzarán los 36 grados como máxima y 24 como mínima.
Finalmente, en Colón se prevén máximas de 34 y mínimas de 26 grados, en Comayagua 32 de máxima y 20 de mínima, en Copán 30 de máxima y 20 de mínima, y en Cortés se esperan máximas de 36 y mínimas de 24 grados, todos con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas.