Sistema digital permitirá monitorear en tiempo real la vacunación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de salud comenzará a registrar de forma digital las vacunas aplicadas a la población a partir del 1 de agosto, como parte de un proceso de modernización que contempla la implementación del Sistema Nacional de Vacunación. La plataforma tecnológica permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital que facilitará un control más ordenado y actualizado en tiempo real de las personas que reciben los biológicos incluidos en el esquema nacional de vacunación. De acuerdo con las autoridades, este cambio busca mejorar el seguimiento de los esquemas de vacunación en la población, identificar a personas que no han completado sus dosis y facilitar la respuesta ante posibles brotes de enfermedades prevenibles.

"El sistema nacional de vacunación es un registro nominal que ahora será de forma digital a nivel nacional a partir del 1 de agosto; esto viene a fortalecer el registro y la calidad de datos del sistema de vacunación, nos permite en tiempo real registrar las vacunas aplicadas cada día", detalló Justa Urbina, jefa de Servicios del Primer Nivel de Atención. Con la digitalización, el personal de salud podrá acceder de manera más rápida a la información de los pacientes, lo que también permitirá tener datos más precisos sobre la cobertura de vacunación a nivel nacional. Entre los principales cambios que traerá el nuevo sistema destacan un mejor control de las vacunas aplicadas, mayor seguridad en la información, reducción de errores en los registros y una atención más ágil en los centros de salud. El propósito de esta iniciativa es contar con un registro único y confiable que facilite la planificación de campañas de vacunación y fortalezca la toma de decisiones en materia de salud pública.