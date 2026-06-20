Condenados en caso "14 contratos": ¿Quiénes son Mario Zelaya y José Ramón Bertetty?

Las condenas referentes al caso "14 contratos" vinculadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ocurren luego de las investigaciones derivadas al desfalco de 158 millones de lempiras, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia sanitaria de Honduras, pero, ¿quiénes son los implicados?
Uno de los principales involucrados en el caso es Mario Roberto Zelaya Rojas, antiguo director ejecutivo del IHSS entre 2010 y 2014. Durante su gestión se adjudicaron varios contratos que posteriormente fueron investigados por presuntas irregularidades.
Investigaciones del Ministerio Público señalan a Zelaya como uno de los principales responsables de una estructura que habría utilizado contratos irregulares, empresas de fachada y mecanismos fraudulentos para desviar fondos del Seguro Social.
Sin embargo, paralelo al caso de los"14 contratos", Mario Zelaya ha enfrentado otros expedientes vinculados al desfalco del IHSS, entre ellos los casos de compra irregular de insumos, coimas y proyectos de infraestructura.
Otro de los señalados es José Ramón Bertetty Osorio, que se desempeñó como gerente administrativo y financiero del IHSS. Las investigaciones lo identifican como uno de los principales operadores financieros dentro de la red de corrupción.
Como responsable del área administrativa y financiera del IHSS, Bertetty tenía injerencia en la gestión de recursos y en los procesos relacionados con pagos y contrataciones dentro de la institución.
Bertetty ha sido condenado en distintos procesos relacionados por delitos como fraude, cohecho, lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
Tras ser encontrados culpables, Sala IV del Tribunal de Sentencia condenó a Mario Zelaya y José Ramón Bertetty a nueve años y cuatro meses de prisión por fraude continuado en perjuicio de la administración pública.
En la misma causa, Óscar Guerra Ocampo recibió una pena de cinco años, cinco meses y diez días de prisión, mientras que Alex Edilio Reyes y Rubén Lozano fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel.
Además de las penas de prisión, el tribunal impuso sanciones económicas a todos los condenados. El monto de las multas será establecido durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Los 158 millones de lempiras presuntamente desviados estaban destinado a mejorar la infraestructura del Seguro Social, una institución clave para la atención médica de miles de hondureños.
Más de una década después de las contrataciones investigadas, el caso continúa generando procesos judiciales y nuevas condenas relacionadas con el desfalco al Seguro Social.