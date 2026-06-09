Apenas el 75% de la población meta se inmunizó durante la Jornada Nacional de Vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- A tres días de finalizar la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, las autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) confirmaron que no se ha alcanzado la meta de vacunar a 2.5 millones de hondureños. A pesar de que se extendió la jornada por dos semanas adicionales, la cobertura apenas ronda el 75%, es decir, muy por debajo de lo recomendado para garantizar la protección colectiva, según dieron a conocer las autoridades sanitarias. "No hemos alcanzado las coberturas óptimas de vacunación todavía que nos habíamos propuesto para la Jornada Nacional de Vacunación", dijo Odalys García, jefa del PAI. Esos porcentajes reflejan que, de 2.5 millones de hondureños que debían vacunarse durante la campaña de inmunización, a cerca de 1.8 millones se les aplicaron los biológicos para iniciar o completar su esquema de vacunación.

El problema es más crítico en el grupo de niños y niñas menores de cinco años, quienes presentan coberturas de apenas el 70%, convirtiéndose en el grupo más vulnerable frente a las enfermedades prevenibles por vacunación. En este grupo, la población meta es de alrededor de 300,000 menores; de los cuales, a la fecha, unos 210,000 son los que han recibido las vacunas que corresponden a su edad. Las regiones con las más bajas coberturas de vacunación son las metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como departamentos como Cortés, Atlántida y Choluteca, refirió García. La experta lamentó que en la vacunación contra la influenza tampoco se estén logrando los porcentajes que se habían propuesto, justamente cuando inicia su temporada de mayor circulación. "Ni hemos llegado a las coberturas de vacunación con influenza y empieza la temporada de influenza", dijo.

La jefa del PAI alertó sobre el riesgo sanitario que puede traer al país las bajas coberturas de vacunación. "El hecho de no tener coberturas óptimas de vacunación, que deben estar alrededor del 95% o más, trae como repercusión el aumento de casos y también de muertes por enfermedades prevenibles". Aumentos de enfermedades como la tos ferina que en el primer semestre de este año refleja un sostenido de casos, duplicando al número de contagios que se reportaron durante todo el 2025. El año pasado se reportaron al menos 144 casos de esta enfermedad que afecta principalmente a los menores de dos años que no están vacunados; además, se registró el fallecimiento de siete niños. En lo que va de este año son 170 casos los que la Unidad de Vigilancia de la Salud confirma, mientras que ya contabilizan 14 muertes, todas menores de un año. Aunque las autoridades sanitarias indicaron que no se han reportado nuevas defunciones en las últimas semanas, la situación sigue siendo preocupante debido a la velocidad de propagación de esta enfermedad, especialmente en población infantil.