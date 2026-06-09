Piden celeridad ante denuncias presentadas contra Roosevelt Hernández por difamación y agresiones contra periodistas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varios meses sin información y ante la ralentización de las actuaciones relacionadas con las denuncias contra del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) exigen al Ministerio Público avances transparentes. Ambas organizaciones de derechos humanos han denunciado que ninguna persona, "independientemente de su cargo o jerarquía, debe estar por encima de la ley", por lo que piden el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y la rendición de cuentas. Rechazaron la falta de información clara sobre el avance de las denuncias presentadas contra Hernández, a quien se le señala por agresiones, amenazas, injurias y difamación tras publicaciones hostiles emitidas contra periodistas.

“Esta situación genera legítimas interrogantes en la ciudadanía: ¿se trata de una consecuencia de la carga laboral institucional o existe el riesgo de que este caso sea relegado, engavetado o llevado al olvido?”, cuestionaron. Exhortaron al Ministerio Público a informar de manera transparente sobre el estado actual de las investigaciones y las acciones realizadas", argumentando que la demora en casos de alto interés público no debe generar percepciones de privilegio o trato diferenciado. Expresaron su "preocupación ante los constantes discursos y actuaciones de funcionarios públicos que buscan desacreditar, intimidar o deslegitimar el trabajo de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos que ejercen su derecho a informar, opinar o fiscalizar la gestión pública".