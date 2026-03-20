Piden ante el Ministerio Público investigar a exjunta de comandantes de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP) por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello no solo es contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, sino contra los entonces miembros de la Junta de Comandantes. Rodríguez Coello pidió admitir la denuncia —acto ya consumado— con los documentos que se acompañaron y abrir una investigación formal contra quienes resulten directamente responsables por violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la imagen, integridad personal y seguridad de los periodistas, mencionando directamente a Hernández y los miembros de la Junta de Comandantes. La denuncia argumenta que en la edición número 119-2025, del 26 de mayo de 2025, en la portada y en las páginas interiores del periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, llamado "FF.AA. Digital", se publicaron acusaciones directas en contra de Rodríguez Coello y los periodistas Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo, bajo el titular "Sicarios de la verdad". Rodríguez, mediante su apoderado legal, expuso que en esa publicación se les señaló de manera pública, sin fundamento alguno, como parte de un grupo de comunicadores que supuestamente difunde información falsa, constituyendo un acto de grave estigmatización, incitación al odio, difamación e incitación a la hostilidad social en su contra. Rodríguez argumentó que esa acción de parte del general de división, ahora en condición de retiro, Roosevelt Hernández, pusieron en un inminente peligro la integridad personal y de la familia.

Según el denunciante, esos señalamientos constituyeron una agresión institucional grave, que trascendió al plano personal y profesional, exponiéndole a riesgos contra su vida e integridad física, al colocarle como objetivo y blanco de sectores políticos intolerantes y violentos que pudieron, en su momento, interpretar esas publicaciones como una incitación al odio.

Sitios web y un perito

Esas acciones de calumnia, que de acuerdo con el demandante, tienen un contexto agravado, ya que estas fueron difundidas de manera masiva en las diferentes cuentas oficiales de las redes sociales de las Fuerzas Armadas de Honduras, de la que el denunciado, Hernández Aguilar, era el máximo jerarca en mayo de 2025. Los ataques públicos Roosevelt Hernández se convirtieron en una amenaza real y directa contra de la seguridad de Rodríguez Coello, ocasionando daños a su derecho a la imagen, honor y, sobre todo, a una limitación a la libertad de prensa en Honduras, reza la denuncia formal incoada en el ente acusador del Estado. Durante la investigación realizada por la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, lograron identificar varios sitios web en donde se realizaron publicaciones y eventos derivaron de los hechos denunciados contra Roosevelt.

La Fiscalía realizó la descarga y análisis del tipo de mensajes y la línea de tiempo en que se dieron las publicaciones de las ediciones del periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como las publicaciones de otros sitios web de diversos medios de comunicación del país, puntualizando 12 links web. A razón de esa vasta información contenida en sitios web, redes sociales y otros, la apoderada legal de Dagoberto Rodríguez consideró necesario que una persona con conocimientos informáticos proceda a la búsqueda en las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube), descargue y realice el análisis de sus contenidos, a fin de determinar lo proferido por el ofendido Dagoberto Rodríguez Coello. Para ello, el perito designado, que en este caso será una agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), experta en informática, deberá realizar una línea de tiempo en donde se pueda apreciar las reacciones de los lectores, usuarios de las redes sociales y los sucesos ocurridos después de las publicaciones. El periodista Dagoberto Rodríguez Coello denunció al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por los delitos de agresiones, amenazas, difamación, injuria con publicidad y delitos contra el honor.

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