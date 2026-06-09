Alerta amarilla en la línea costera del Golfo de Fonseca por oleaje generado por la tormenta Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió este martes alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable asociado a la influencia de la tormenta tropical Cristina. La institución informó que la alerta amarilla también abarca el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán. De acuerdo con el comunicado posteado a través de su cuenta de X, la medida tendrá una vigencia de 48 horas a partir de la 1:00 pm de este martes 9 de junio de 2026.

Asimismo, Copeco mantiene la alerta verde para los departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle. Según la información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Cenaos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza a unos 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca. El organismo detalló que el fenómeno tropical permanece estacionario y presenta vientos sostenidos superiores a 65 kilómetros por hora.