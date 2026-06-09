Alerta amarilla en la línea costera del Golfo de Fonseca por oleaje generado por la tormenta Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió este martes alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable asociado a la influencia de la tormenta tropical Cristina.
La institución informó que la alerta amarilla también abarca el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán.
De acuerdo con el comunicado posteado a través de su cuenta de X, la medida tendrá una vigencia de 48 horas a partir de la 1:00 pm de este martes 9 de junio de 2026.
Asimismo, Copeco mantiene la alerta verde para los departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.
Según la información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Cenaos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza a unos 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca.
El organismo detalló que el fenómeno tropical permanece estacionario y presenta vientos sostenidos superiores a 65 kilómetros por hora.
La influencia de Cristina sobre la región centroamericana está generando condiciones marítimas adversas, con niveles de oleaje que alcanzan entre tres y cinco pies de altura, según las acutoridades.
Las proyecciones indican que el oleaje podría registrar máximos de hasta ocho pies a partir de este día, especialmente en el sector del Golfo de Fonseca.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, mantener vigilancia en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos expuestos al viento, así como extremar las precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal.
También solicitaron restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado y mantenerse informados a través de los canales oficiales.