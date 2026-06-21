Presidente Asfura recorre la Catedral de Santa Sofía y áreas afectadas por la guerra en Ucrania

Tegucigalpa, Honduras.- En su visita a Ucrania, el presidente hondureño Nasry Asfura ha visitado varios sitios históricos y religiosos, entre ellos la Catedral de Santa Sofía de Kiev y el Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra, considerados símbolos de la identidad cultural del pueblo ucraniano. A través de la cuenta de X de Casa Presidencial se han compartido fotografías del mandatario, donde se le observa acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero. Asfura ha recorrido ambos complejos, reconocidos como Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Durante el recorrido, autoridades ucranianas explicaron a Asfura la relevancia religiosa, cultural e histórica de estos monumentos, considerados referentes del cristianismo ortodoxo en Europa Oriental. El Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra, fundado en el año 1051, es uno de los centros religiosos más importantes de Ucrania.

Por su parte, la Catedral de Santa Sofía de Kiev destaca por su valor arquitectónico e histórico, siendo uno de los monumentos más representativos del país europeo. La visita forma parte de la agenda oficial que desarrolla Asfura en Ucrania, es la primera visita oficial de un presidente hondureño a esa nación desde su independencia. Durante su estadía, Asfura también ha recorrido varios edificios e infraestructuras severamente dañados por el ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por Rusia el pasado 24 de mayo de 2026. El presidente hondureño ha podido observar los daños ocasionados en complejos habitacionales, centros de servicio y otras edificaciones alcanzadas por los bombardeos.

El recorrido le permitió a Asfura conocer el impacto de los ataques rusos en distintas zonas urbanas, donde numerosos edificios presentan daños estructurales a consecuencia de la ofensiva con misiles balísticos y drones. Asfura mostró su solidaridad con el pueblo ucraniano y reconoció que observar personalmente los efectos de la guerra permite comprender la magnitud de la tragedia humanitaria que enfrenta el país europeo.