  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura y Zelenski abren puerta a transferencia de tecnologías ucranianas a Honduras

Ambos líderes destacaron el potencial de esta cooperación para fortalecer la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el control fronterizo

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 14:22
Asfura y Zelenski abren puerta a transferencia de tecnologías ucranianas a Honduras

La visita de Asfura a Kiev es la primera que hace un presidente hondureño a Ucrania en la historia de ambos países.

Foto: EFE.

Kiev, Ucrania.- Los presidentes hondureño y ucraniano, Nasry ‘Tito’ Asfura y Volodímir Zelenski, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.

Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski. El presidente hondureño agregó que la tecnología agrícola de Ucrania, que es una potencia exportadora de grano y otros productos del campo, tiene potencial para proporcionar “una mayor productividad y seguridad alimentaria” a Honduras.

Zelenski reconoce a Nasry Asfura por el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

También se refirió a la cuestión el presidente ucraniano, que destacó la vertiente de seguridad de esta posible cooperación tecnológica entre las partes.

Zelenski mencionó entre los posibles aparatos no tripulados que Ucrania podría ofrecer al país centroamericano los drones navales y tecnologías de este tipo para misiones de inteligencia y de control de zonas fronterizas.

El presidente ucraniano también mencionó el interés hondureño en acceder a la experiencia ucraniana en digitalización. “Estamos listos para ayudar en esto”, declaró.

La visita de Asfura a Kiev es la primera que hace un presidente hondureño a Ucrania en la historia de ambos países.

Llega a Honduras primer lote de tractores y motoniveladoras para alcaldías

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias