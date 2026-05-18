Movilidad Urbana interviene 56,000 metros lineales en la señalización de calles del DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se señalizaron aproximadamente 56,000 metros en varios puntos de la capital hondureña, como parte de un plan de intervención progresiva orientado a mejorar la circulación vehicular. La Alcaldía, a través de la gerencia de Movilidad Urbana, informó que las acciones abarcan pintura horizontal, instalación de dispositivos y reordenamiento semafórico en zonas de alta congestión, donde el flujo vehicular ha sido históricamente complejo en horas pico. “Usted puede hacer la conversión: 56,000 metros lineales son 55 kilómetros. Pero en señalización también se pintan barreras y bordillos; no es red vial horizontal como tal, es pintura aplicada sobre la infraestructura vial existente”, explicó el gerente de Movilidad Urbana, Marco Carrasco. Carrasco agregó que las intervenciones no se limitan a una sola técnica, sino a un conjunto de medidas que buscan ordenar el tránsito. “Aquí trabajamos con diferentes componentes de señalización, no solo líneas en el pavimento, sino también elementos verticales y control de bordillos en la vía pública”, indicó el entrevistado a EL HERALDO.

“Entre Comayagüela y Tegucigalpa hemos intervenido varios puntos críticos. En Villa Adela había un problema con un taller que obstruía la circulación, pero ya se recuperó el orden vial en esa zona”, señaló el funcionario. Asimismo, detalló que en sectores como barrio La Bolsa y La Primavera se realizaron trabajos de señalización para mejorar la movilidad. “Son zonas donde el flujo vehicular se vuelve complicado y por eso se ha hecho intervención directa con pintura y ordenamiento”, expresó Carrasco. En el área cercana al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en La Granja y en las cercanías del Metro Mall también se ejecutaron trabajos de ordenamiento vial y señalización. En la capital, también se han llevado a cabo ajustes en el sistema semafórico. “Hemos apagado semáforos que generaban más tráfico del que resolvían y hemos activado otros que realmente están ayudando a la fluidez vehicular”, explicó Carrasco. El funcionario resumió que estas acciones corresponden a los últimos cuatro meses de trabajo. “No es un proceso de un día ni de una semana, es una gestión continua que busca ir mitigando los puntos más críticos de la ciudad”, sostuvo.