Consternación en el sepelio de las víctimas del derrumbe en bodegas del anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La tragedia ocurrida el pasado 23 de junio, cuando un derrumbe de gran magnitud cayó sobre unas bodegas de un complejo empresarial ubicado entre el anillo periférico y la zona de Loarque, dejó luto a varias familias que, desde el primer momento, mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Desde aproximadamente las 7:00 de la mañana de ese día, cuando parte del cerro colapsó y sepultó la estructura donde laboraban varias personas, la angustia se apoderó de los familiares que llegaron al lugar al conocer la emergencia. En ese sitio quedaron atrapadas más de 30 personas, sin embargo, tres estaban como desparecidas: Claudia Varela Garay, de 49 años de edad; Karen Dinora Girón, de 41 años, y Félix Núñez, de 48 años de edad. Con el paso de las horas, los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Honduras comenzaron las labores de búsqueda en medio de un terreno inestable y toneladas de tierra que cubrían por completo las instalaciones. La incertidumbre crecía entre los familiares, que permanecían a la espera de noticias en la zona cero.El primer hallazgo se registró alrededor de las 7:00 de la noche del mismo 23 de junio, cuando fue localizado el cuerpo de Claudia Varela, quien laboraba en el área de limpieza del complejo. A partir de ese momento, las labores continuaron sin descanso durante la noche y la madrugada, con maquinaria pesada y apoyo técnico para remover los escombros y ampliar el área de búsqueda, en medio de condiciones complejas por la inestabilidad del talud. Por segundo día consecutivo, el Cuerpo de Bomberos de Honduras mantuvo las operaciones en la zona cero, donde el derrumbe dejó sepultadas las bodegas del complejo empresarial. Las acciones se extendieron por más de 27 horas continuas de trabajo. Durante la mañana del día siguiente (miércoles), a eso de las 10:00 a.m., el general del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, confirmó el hallazgo del segundo cuerpo, correspondiente a Félix Núñez, quien se desempeñaba como auditor en la empresa. El cuerpo fue localizado aproximadamente a 15 metros de distancia del punto donde horas antes había sido encontrada Claudia Garay, en una zona correspondiente a oficinas administrativas que quedaron completamente soterradas. Ambos hallazgos fueron posibles gracias a la combinación del trabajo de los equipos caninos de la Policía Militar y la búsqueda electrónica de la Copeco.

Los familiares de las víctimas permanecieron en el lugar durante toda la operación, entre llanto, incertidumbre y esperanza, acompañando cada avance de los cuerpos de socorro mientras se removían toneladas de tierra. Finalmente, los equipos de rescate encontraron los restos mortales de la tercera víctima, Karen Girón, quien permaneció desaparecida bajo los escombros por al menos 38 horas.

“El problema que enfrentamos es la inestabilidad del terreno, pero estamos trabajando con todas las medidas de seguridad”, explicó antes del hallazgo el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, quien también destacó la precisión de los marcajes realizados por los caninos de la Policía Militar.

Las víctimas

Después de velar su cuerpo la noche del martes y durante la mañana del miércoles, este miércoles en horas de la tarde fueron sepultados los restos mortales de Claudia Suyapa Varela Garay; una de las víctimas de este fatídico incidente. Sus familiares fueron acompañados en la vela de cuerpo presente, por los dueños y ejecutivos de la empresa en la que ella trabajaba, parientes cercanos y amigos y vecinos de la colonia dónde ella vivía. A las 11:30 de la mañana, su féretro fue retirado de la funeraria en la que fue velada por espacio de unas 12 horas, y luego llevada a la Ermita de Suyapa, dónde se realizó una misa de cuerpo presente para pedir por su descanso eterno. Terminado el acto religioso, el cortejo fúnebre partió hacia el campo santo San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas, para darle terraje y el último adiós a Claudia Suyapa. A las 2:20 de la tarde, el carro fúnebre llegó al cementerio, seguido de varios vehículos en los que se transportaba su familia, amigos y compañeros de trabajo de la fallecida.

Antes de sepultarla, sus parientes expresaron sus muestras de agradecimiento a quienes les acompañaron en ese momento difícil y triste para la familia Varela Garay. A eso de las 3:00 de la tarde, el ataúd fue descendido al fondo de la tumba, ante el llanto de quiénes le quisieron en vida.

El incidente