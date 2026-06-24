Esta imagen de personas rescatadas tras derrumbe en anillo periférico es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra personas rescatadas y las labores de emergencia tras el derrumbe ocurrido en un complejo de bodegas del anillo periférico de Tegucigalpa, el 23 de junio de 2026, no es auténtica. La fotografía no corresponde a un registro real del incidente. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA) para simular una escena que nunca ocurrió. “Un derrumbe de grandes proporciones en el anillo periférico de Tegucigalpa Honduras, provocó qué muchas personas quedarán bajo las pesadas piedras, las bodegas colapsaron inmediatamente haciendo que las personas adentro corrieran el peligro de no ver mas la luz del sol, pero gracias a Dios se comenzaron a encontrar uno a uno”, dice la descripción de un video de TikTok, visualizado más de 1,200 veces desde el 24 de junio de 2026.

El siniestro ocurrió en el sector de Loarque, donde el deslizamiento de un cerro provocó el colapso de varias estructuras, entre ellas un complejo de ofibodegas, como informó EL HERALDO. Tras el derrumbe se registró un incendio en el área afectada. En el lugar quedaron personas atrapadas entre los escombros, mientras equipos de socorro realizaron labores de rescate. Elementos del Cuerpo de Bomberos evacuaron a unos 40 empleados que permanecían atrapados en la parte superior de las bodegas. Alrededor de las 7:00 de la mañana, los rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien laboraba en el área de aseo del complejo. El 24 de junio, 24 horas después del siniestro, fue encontrado el cuerpo de Félix Núñez, la segunda víctima mortal del desastre. Las autoridades continuaban con la búsqueda de Karen Girón, reportada como desaparecida. De forma preliminar, las autoridades señalaron que el deslizamiento de tierra habría estado asociado a la inestabilidad del terreno, lo que provocó la caída de rocas y masa de tierra.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados ni publicaciones de medios de comunicación que respaldaran la autenticidad de la imagen. Tampoco fue localizada en las redes sociales oficiales del Cuerpo de Bomberos ni en las cuentas de otras entidades de rescate. En un análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias comunes en imágenes generadas con inteligencia artificial. La composición carece de una perspectiva física coherente. En la parte izquierda se observan escombros metálicos y un rescatista solitario, lo que genera una mezcla de planos poco habitual en una fotografía real. El hombre ubicado en el centro de la escena presenta dedos mal definidos. Asimismo, los rostros y cuerpos de las personas que aparecen al fondo carecen de nitidez y muestran rasgos deformados, características frecuentes en contenidos generados digitalmente. El personal de rescate viste uniformes con estilos y colores inconsistentes. Además, ninguno cuenta con parches, siglas institucionales, banderas o logotipos legibles. El barro y el polvo sobre la piel y la ropa de las personas rescatadas no se adhieren de forma natural. En su lugar, presentan un acabado uniforme y suavizado, similar al de una pintura digital. Además, las láminas metálicas retorcidas y los bloques de concreto no siguen un patrón de colapso natural: se observan líneas interrumpidas abruptamente y elementos que parecen flotar sin un punto de apoyo físico evidente. Esas piezas metálicas y escombros también tienen formas que parecen mezclarse entre sí sin una estructura lógica. Por último, al analizar la imagen con Sightengine, una herramienta especializada en la detección de contenido generado por inteligencia artificial, se obtuvo un resultado que le atribuye un 99% de probabilidad de haber sido creada digitalmente.