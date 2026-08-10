Video de motociclistas no muestra protesta contra regulación para motos de hasta 300 cc

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que muestra a docenas de motociclistas sonando los cláxones de sus vehículos, supuestamente en protesta contra de una medida de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que busca restringir el desplazamiento de motocicletas con un cilindraje menor a 300 centímetros cúbicos (cc) por las carreteras abiertas. Sin embargo, es falso: la secuencia fue grabada el 26 de mayo pasado, y corresponde a un hecho en el que cientos de motociclistas protestaron contra la aprobación del Reglamento Técnico del Cemento, que regula la importación y comercialización de ese producto. “Todos unidos en contra de la ley que quieren aprobar de los motos de bajos cilindrajes que no pueden transitar en calles principales internacionales BLOQUEADA SALIDA AL SUR!Vecinos de colonias aledañas A la zona sur se mantienen En protestas”, dice textualmente una entrada en TikTok compartida más de 580 veces desde el 8 de agosto.

Así lo afirma textualmente una entrada en TikTok compartida más de 580 veces desde el 8 de agosto. El pasado 4 de agosto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) propuso una nueva regulación que restringiría la circulación de motocicletas con motores de menos de 300 centímetros cúbicos (cc) en las principales carreteras del país, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito. De acuerdo con EL HERALDO , la propuesta plantea que las motocicletas de hasta 150 cc únicamente podrían circular dentro de los cascos urbanos y zonas municipales. En tanto, las de entre 151 y 300 cc podrían transitar por calles secundarias y vías urbanas, pero no por los principales ejes carreteros nacionales. Las motocicletas con un cilindraje superior a 300 cc serían las únicas autorizadas para circular sin esa restricción por las carreteras abiertas del país. Por su parte, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, mencionó en una entrevista publicada por el medio Hondusa TV que es muy difícil que esa propuesta se apruebe. Argumentó que muchas personas no tienen la capacidad económica para adquirir motocicletas de mayor cilindraje. Hasta el momento, la iniciativa presentada por la DNVT para regular la circulación de motocicletas según su cilindraje se encuentra en etapa de análisis, indicó el subcomisario Daniel Gonzáles a HCH.

No hay relación

Mediante una búsqueda inversa en Google de un fotograma clave del video difundido en redes sociales, extraído con la herramienta InVID-WeVerify, se localizó una publicación del medio digital Primicias HN, publicada el 26 de mayo de 2026, que contiene el mismo video utilizado en la publicación viral. Según la descripción de esa publicación, el video fue grabado durante una protesta de vecinos de colonias aledañas a la salida al sur de la capital, relacionada con el conflicto en el sector del cemento.