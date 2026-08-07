Es falso que Asfura prohibiera circular a motos con cilindraje menor de 300 cc

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el presidente Nasry Asfura prohibió la circulación de motocicletas con un cilindraje menor a 300 centímetros cúbicos (cc) en Honduras.
Sin embargo, esta información es falsa. El Gobierno no ha emitido ninguna prohibición de ese tipo. Lo que existe es una propuesta impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que plantea restringir la circulación de motocicletas de menor cilindraje únicamente en los principales ejes carreteros y carreteras abiertas del país, no en los cascos urbanos.
"Las motos deben ser de 300 cc para poder circular", afirma una publicación compartida en Facebook desde el 5 de agosto de 2026.
La DNVT presentó una propuesta de reforma que busca limitar la circulación de motocicletas con motores inferiores a 300 cc en carreteras abiertas del país, permitiendo su uso en zonas urbanas y vías autorizadas, según informó EL HERALDO.
De acuerdo con la iniciativa, las motocicletas de hasta 150 cc únicamente podrían circular dentro de los cascos urbanos y zonas municipales. En tanto, las de entre 151 y 300 cc tendrían permitido transitar por calles secundarias y vías urbanas, pero no por los principales ejes carreteros nacionales.
Por su parte, las motocicletas con un cilindraje superior a 300 cc serían las únicas autorizadas para circular sin esa restricción por las carreteras abiertas del país.
No hay prohibición
Aunque la propuesta de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) plantea restringir la circulación de motocicletas con un cilindraje menor a 300 centímetros cúbicos (cc) en los principales ejes carreteros y carreteras abiertas del país, es falso que contemple una prohibición general para estos vehículos en Honduras.
Una revisión de información publicada en medios de comunicación y búsquedas en fuentes oficiales no encontró evidencia de que, hasta la fecha de esta verificación, el presidente Nasry Asfura haya anunciado o respaldado una medida que prohíba la circulación de motocicletas con motores menores a 300 cc en todo el territorio nacional.
Asimismo, la revisión del sitio web y de las cuentas oficiales (X, Facebook, Instagram y TikTok) de la Presidencia de Honduras, no identificó comunicados, publicaciones o videos en los que se anuncie una prohibición de este tipo.
De igual forma, una revisión de las cuentas personales del mandatario en (X, Facebook e Instagram) no encontró mensajes o declaraciones en los que Nasry Asfura haya informado sobre una supuesta prohibición para la circulación de motocicletas con motores menores a 300 cc.
En conclusión, es falso que el presidente Nasry Asfura haya prohibido la circulación de motocicletas con motores menores a 300 centímetros cúbicos en Honduras.