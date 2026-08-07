Es falso que Asfura prohibiera circular a motos con cilindraje menor de 300 cc

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el presidente Nasry Asfura prohibió la circulación de motocicletas con un cilindraje menor a 300 centímetros cúbicos (cc) en Honduras. Sin embargo, esta información es falsa. El Gobierno no ha emitido ninguna prohibición de ese tipo. Lo que existe es una propuesta impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que plantea restringir la circulación de motocicletas de menor cilindraje únicamente en los principales ejes carreteros y carreteras abiertas del país, no en los cascos urbanos. "Las motos deben ser de 300 cc para poder circular", afirma una publicación compartida en Facebook desde el 5 de agosto de 2026.

La DNVT presentó una propuesta de reforma que busca limitar la circulación de motocicletas con motores inferiores a 300 cc en carreteras abiertas del país, permitiendo su uso en zonas urbanas y vías autorizadas, según informó EL HERALDO. De acuerdo con la iniciativa, las motocicletas de hasta 150 cc únicamente podrían circular dentro de los cascos urbanos y zonas municipales. En tanto, las de entre 151 y 300 cc tendrían permitido transitar por calles secundarias y vías urbanas, pero no por los principales ejes carreteros nacionales. Por su parte, las motocicletas con un cilindraje superior a 300 cc serían las únicas autorizadas para circular sin esa restricción por las carreteras abiertas del país.

No hay prohibición