Defensa de periodistas reclama falta de notificación tras reprogramación de audiencia de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La reprogramación de la audiencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández fue cuestionada por Doris Imelda Madrid, abogada de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, quien señaló que existió una "mala práctica" al informar públicamente sobre el cambio de fecha sin que ambas partes fueran notificadas oficialmente. La profesional del derecho indicó que conoció la suspensión de la audiencia a través de los medios de comunicación y cuestionó que la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial divulgara la información antes de que los representantes de las partes recibieran la notificación correspondiente. "Sí, he estado escuchando a través más que todo de medios de comunicación de que se ha cambiado o se ha pospuesto la audiencia que estaba señalada para el día de hoy 7 a las 9 de la mañana", expresó Madrid, en Radio Cadena Voces. La abogada explicó que acudió a los tribunales entre las 2:00 y 2:30 de la tarde para notificarse sobre un escrito presentado por la defensa de Roosevelt Hernández, relacionado con los motivos para solicitar la reprogramación de la audiencia.

"Yo estuve en los tribunales entre las 2 y 2:30, me notifiqué del auto que tenía un previo, que tenía que atribuir la defensa del señor Roosevelt, en el sentido de que cuáles eran los motivos. A ese momento abandoné el tribunal, no existía absolutamente nada", manifestó. Según Madrid, posteriormente la portavoz de los juzgados informó que la audiencia había sido pospuesta. "Luego después salió la vocera de los juzgados que pertenecen a la dirección de comunicaciones diciendo que se había pospuesto. Hemos criticado, critico yo personalmente esta mala práctica porque mientras las partes no hayan sido notificadas, la dirección de comunicaciones a través de su vocero debe abstenerse de dar esta noticia porque es un irrespeto a los que representamos a las partes, ya sea en conciencia como defensa, como acusación o en representación en general de las víctimas dentro de un proceso penal", señaló. La abogada aseguró que, hasta ese momento, ella como representante del gremio periodístico no había recibido una notificación formal sobre el cambio de fecha de la audiencia". "A este momento, Doris Imelda Madrid, que es acusadora privada representando al gremio periodístico, no ha sido notificada en legal y debida a forma del cambio de la fecha", indicó. Madrid afirmó que la representación de las víctimas permanecerá pendiente del proceso y acudirá al juzgado conforme a la fecha y hora que originalmente habían sido establecidas. "Por lo tanto, esa defensa quedará presente con las víctimas al juzgado para la fecha y hora que ha estado señalada", agregó. Asimismo, cuestionó la solicitud de reprogramación presentada por la defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto y consideró que los equipos legales deben contar con más de un integrante para evitar cambios de agenda en las audiencias. "Sí es bien sintomático la solicitud de posponer una audiencia porque definitivamente las defensas deben tener su equipo de defensa para que cuando un integrante de una defensa esté ocupado, el otro pueda cubrir", expresó. "El Código Procesal Penal habla de la celeridad que debe tener la justicia. La justicia debe ser pronta y feliz como lo mandan los tribunales", sostuvo.

Acusación contra el exjefe de las FFAA