Policía muere al atender un caso de violencia doméstica en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un agente de policía que atendía una denuncia por violencia doméstica murió tras ser atacado a balazos en la madrugada de este viernes -7 de agosto- en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. El agente Luis Edgardo López Sánchez se dirigió junto a otros compañeros a bordo de una patrulla hacia la colonia San Fernando al ser notificados sobre la denuncia por el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La subcomisaria Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional, relató que cuando los policías llegaron se acercaron a la vivienda y el denunciado, identificado como Wilson David López López (32 años), comenzó a disparar e hirió a López Sánchez. "Cuando ellos llegan ni siquiera se habían estacionado cuando el sujeto ya los estaba esperando prácticamente para dispararles", mencionó. De inmediato, fue llevado a un centro asistencial para atender sus heridas, pero terminó perdiendo la vida. El individuo se dio a la fuga, por lo que los policías comenzaron a buscarlo hasta encontrarlo en un crique. Al ser hallado, el sujeto continuó disparando hacia las autoridades policiales, quienes tuvieron que repeler el ataque, hiriendo de bala al agresor. Tras ser neutralizado, el atacante era transportado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, pero murió en el trayecto.

Hombre planeaba matar a su esposa