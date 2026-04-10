Matan a policía dentro de posta policial en Texíguat, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un joven policía fue hallado muerto dentro de la posta policial del municipio de Texíguat, en El Paraíso, en el oriente de Honduras.
El agente fue identificado como Cristian Adolfo Casco, de 28 años, quien era policía preventivo originario de la comunidad El Pescadero, de Danlí.
El cuerpo del joven fue encontrado tirado sobre una cama, dentro de los dormitorios que están dentro de la posta, con un disparo en el cuerpo.
El caso ya está bajo investigación, según confirmaron las autoridades, tras darse cuenta del crimen.
Hasta el momento no se conocen y mayores detalles del hecho, ni quién lo habría asesinado, ni los motivos.