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Matan a policía dentro de posta policial en Texíguat, El Paraíso

El caso ya está bajo investigación, según confirmaron las autoridades; hasta el momento no se conocen mayores detalles

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 15:26
Matan a policía dentro de posta policial en Texíguat, El Paraíso

El agente fue identificado como Cristian Adolfo Casco, de 28 años.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.-Un joven policía fue hallado muerto dentro de la posta policial del municipio de Texíguat, en El Paraíso, en el oriente de Honduras.

El agente fue identificado como Cristian Adolfo Casco, de 28 años, quien era policía preventivo originario de la comunidad El Pescadero, de Danlí.

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El cuerpo del joven fue encontrado tirado sobre una cama, dentro de los dormitorios que están dentro de la posta, con un disparo en el cuerpo.

El caso ya está bajo investigación, según confirmaron las autoridades, tras darse cuenta del crimen.

Hasta el momento no se conocen y mayores detalles del hecho, ni quién lo habría asesinado, ni los motivos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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