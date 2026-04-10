Envían a cárcel de Támara a acusados del secuestro de menor en Taulabé

Los imputados fueron identificados como César David López, alias “Chacho”, de 26 años, Selvin Omar Martínez López, alias “El Mexicano”, de 49 años y Alex José Sánchez Suazo , alias “El Negro”, de 42 años, quienes fueron presentados en audiencia de imputado.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez competente dictó detención judicial contra tres hombres sospechosos de participar en el secuestro de un menor en Taulabé , departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Durante la diligencia, el órgano jurisdiccional resolvió enviarlos a prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sospechosos estarían vinculados a una estructura criminal conocida como “Los Mexicanos”, presuntamente dedicada a delitos como secuestro, robo y trata de personas en la zona central del país.

Las autoridades detallaron que los implicados habrían exigido cinco millones de lempiras a cambio de la liberación del menor, lo que activó un operativo que permitió su captura.

Asimismo, se conoció que dos de los acusados cuentan con antecedentes penales por delitos relacionados con portación ilegal de armas y secuestro.

Tras la resolución judicial, los tres hombres fueron remitidos al centro penal de Támara, donde permanecerán bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 13 de abril de 2026, fecha en la que se determinará si los imputados continúan enfrentando el proceso en prisión o se les dictan medidas sustitutivas.