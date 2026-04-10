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Dentro de carro encuentran muertos a dos jóvenes en colonia Cerro Grande de Tegucigalpa

Las víctimas, identificadas como Miguel Alejandro Cerrato Velásquez (22) y Gelvin Ezequiel Mendoza Ramos, habrían sido raptadas antes de ser ejecutadas

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 14:31
Dentro de carro encuentran muertos a dos jóvenes en colonia Cerro Grande de Tegucigalpa

Víctimas fueron raptadas y ejecutadas en la Cerro Grande, Comayagüela.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Dos jóvenes fueron asesinados a disparos en la zona 5 de la colonia Cerro Grande, en Comayagüela, Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Alejandro Cerrato Velásquez, de 22 años, y Gelvin Ezequiel Mendoza Ramos, quienes, según información preliminar, se desempeñaban como operarios de equipo pesado.

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De acuerdo con los primeros reportes, ambos habrían sido raptados por individuos desconocidos y trasladados hasta una calle solitaria de la zona, donde posteriormente fueron atacados a balazos.

Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones y que uno de los jóvenes aún se encontraba con vida y pidió ayuda antes de fallecer debido a múltiples impactos de arma de fuego.

En la escena, uno de los cuerpos fue encontrado dentro de un vehículo, mientras que el otro yacía en una zona cercana de matorrales.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil, así como dar con el paradero de los responsables.

Horas después del levantamiento, los cuerpos fueron retirados por sus familiares, quienes llegaron al lugar entre escenas de dolor.

Las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables del doble homicidio.

Cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

 (Foto: Estalin Irías | EL HERALDO)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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