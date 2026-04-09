Hallan embolsados los cuerpos de dos hombres en Potrerillos, Cortés

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos, pues se encuentran dentro de bolsas plásticas color rojo.

Cortés, Honduras.- Dos hombres fueron encontrados embolsados en unas cañeras ubicadas en Potrerillos , Cortés , cerca del sector de Manacales, la tarde de este jueves 9 de abril.

De acuerdo con la información preliminar, los cadáveres fueron encontrados por personas que transitaban por el lugar y alertaron a las autoridades sobre los cuerpos.

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, confirmaron que se trataba de los cadáveres de dos hombres, por lo que llamaron a Medicina Forense para que inicien con el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles del doble crimen que llena de luto la zona norte del país.