A prisión envían a director de colegio que abusó de una alumna en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.-Un director de un centro educativo fue enviado al centro penal de El Progreso, Yoro, tras ser acusado del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, según lo informado por el portavoz del Ministerio Público en la zona norte, Elvis Guzmán.

El hecho trascendió luego de que las investigaciones determinaran que el docente, identificado como Guido Adolfo Martínez Fúnez, aprovechó su cargo para ganarse la confianza de la víctima, iniciando el contacto al solicitarle su número celular.

"Empezaron llamadas constantes, mensajes constantes, hasta que ya el profesor consideró que ya tenía el control y la autoridad sobre la niña", explicó Guzmán, detallando que bajo esta manipulación el acusado abusó de la menor el 10 de septiembre y el 18 de diciembre del año pasado, concretando una última agresión el pasado 7 de marzo.