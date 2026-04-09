Capturan a director de centro educativo acusado de abuso de una estudiante

El sospechoso fue identificado como Guido Adolfo Martínez Fúnez, quien fue capturado a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, mediante un operativo ejecutado por equipos especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de unidades estratégicas, de operaciones especiales y comunicaciones.

Cortés, Honduras.- Un docente fue detenido por su presunta implicación en delitos sexuales en perjuicio de una estudiante menor de edad, informó este día el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado , quien se desempeñaba como director de centros educativos, enfrenta cargos por el delito de violación agravada continuada, acusación presentada por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte.

Según el expediente, los hechos habrían iniciado en 2025, cuando el docente se acercó a la menor dentro de un centro educativo y le solicitó su número de teléfono, estableciendo posteriormente una comunicación constante.

Las autoridades detallan que, a partir de ese vínculo, la estudiante habría sido citada en reiteradas ocasiones, registrándose presuntamente tres episodios de abuso en fechas específicas: el 10 de septiembre de 2025, el 18 de diciembre de 2025 y el 7 de marzo de 2026.