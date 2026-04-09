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Capturan a director de centro educativo acusado de abuso de una estudiante

El docente fue detenido en Santa Cruz de Yojoa y es señalado por tres presuntos episodios de abuso ocurridos entre 2025 y 2026; será presentado ante un juez en las próximas horas.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 10:48
Capturan a director de centro educativo acusado de abuso de una estudiante

Guido Adolfo Martínez Fúnez fue capturado a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa

 Foto: Cortesía.

Cortés, Honduras.- Un docente fue detenido por su presunta implicación en delitos sexuales en perjuicio de una estudiante menor de edad, informó este día el Ministerio Público.

El sospechoso fue identificado como Guido Adolfo Martínez Fúnez, quien fue capturado a la altura del peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, mediante un operativo ejecutado por equipos especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de unidades estratégicas, de operaciones especiales y comunicaciones.

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De acuerdo con las investigaciones, el imputado , quien se desempeñaba como director de centros educativos, enfrenta cargos por el delito de violación agravada continuada, acusación presentada por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte.

Según el expediente, los hechos habrían iniciado en 2025, cuando el docente se acercó a la menor dentro de un centro educativo y le solicitó su número de teléfono, estableciendo posteriormente una comunicación constante.

Las autoridades detallan que, a partir de ese vínculo, la estudiante habría sido citada en reiteradas ocasiones, registrándose presuntamente tres episodios de abuso en fechas específicas: el 10 de septiembre de 2025, el 18 de diciembre de 2025 y el 7 de marzo de 2026.

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El caso continúa bajo investigación por parte de la ATIC, mientras que el detenido será presentado ante un juez competente para la audiencia de declaración de imputado en las próximas horas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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