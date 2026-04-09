Encarcelarán a hermanos Tábora por matar a primo

El caso de los hermanos data desde el 20 de octubre de 2015, cuando en el mercado Medina de esta ciudad le quitaron la vida a balazos a su primo José Antonio Montoya Tábora tras una disputa de clientes en sus negocios de venta de carnes.

San Pedro Sula, Honduras.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que no ha lugar por segunda ocasión un recurso presentado por la defensa de los hermanos Dixie Josué y Brayan Tábora Serrano , condenados por el homicidio de su primo, por lo que en los próximos días será girada la orden de captura para que sean encarcelados.

Luego de que la Fiscalía acreditara el crimen en un juicio, un tribunal de sentencia los declarados culpables el 13 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2023 les dictó una pena de 15 años de reclusión; sin embargo, la defensa logró que siguieran en libertad debido a una petición en la que alegaron una falta de sentencia definitiva.

Valiéndose de los procesos jurídicos, la defensa de los hermanos presentó un recurso de casación que fue desestimado por la Sala de lo Penal, por lo que el 5 de noviembre pasado el Ministerio Público logró que la sentencia condenatoria fuera ratificada.

Posteriormente, los defensores presentaron un segundo recurso con el objetivo de solicitar una aclaración sobre el fallo, petición que también fue denegada.

Producto de lo anterior, la Fiscalía indicó ayer que esperan que el expediente del caso sea remitido esta semana desde Tegucigalpa al Tribunal de Sentencia sampedrano para que gire la orden de captura contra Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano y de esa forma sean remitidos a un centro penal para que paguen los 15 años de prisión por el homicidio de su primo.