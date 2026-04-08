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“Esto le pasará a quienes extorsionen en nuestro nombre”: Flor Matute, decapitada en Sulaco

El Cártel del Diablo habría grabado el momento en que asesinaban a Flor Matute. ¿Qué se dice en el video y por qué la habrían asesinado? Aquí los detalles

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 21:37
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Los principales sospechosos del crimen de Flor Marisela Matute son miembros del Cártel del Diablo. La mujer fue raptada frente a su hijo y su familia narró cómo se la llevaron.

 Foto: Redes sociales
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Según la información, los presuntos integrantes del cartel grabaron un video durante el crimen en el que advierten: “Esto le va a pasar a todos los que anden extorsionando a nombre de nosotros”.

 Foto: Redes sociales
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“Esto apenas es el comienzo, vamos por los demás”, se escucha en la grabación atribuida a los supuestos miembros del grupo criminal.

 Foto: Redes sociales
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La familia de la mujer relató cómo ocurrió el rapto: “Dice que fueron tres hombres. Dos andaban cubiertos, con uniformes de la DPI y gorras de la Policía Nacional. Andaban con machete y también con un arma tipo R-15”, afirmaron.

 Foto: Redes sociales
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“Ella tenía 36 años y era comerciante. Estaba en su casa en Victoria, Yoro, y la dejaron muerta en el cementerio de Sulaco. La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, relataron familiares de la víctima.

 Foto: Redes sociales
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Según sus familiares, la mujer se habría entregado a cambio de la vida de su hijo: “A ella le dijeron que si no era la vida de él, era la de ella... ella dio la vida por su hijo”.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades aseguraron que la mujer se dedicaba a la venta de estupefacientes y que una de las hipótesis es una disputa de territorio.

 Foto: Redes sociales
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No obstante, por lo que dicen los presuntos miembros del cartel en el video, también se presume que la mujer extorsionaba a nombre de ellos.

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Un dato relevante es que en 2024 la mujer fue capturada por el delito de tráfico de drogas, en compañía de otro individuo.

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El cuerpo de la mujer fue hallado semidesnudo y decapitado cerca de un cementerio municipal en Sulaco, Yoro.

 Foto: EL HERALDO
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