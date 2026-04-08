“Esto le pasará a quienes extorsionen en nuestro nombre”: Flor Matute, decapitada en Sulaco

Los principales sospechosos del crimen de Flor Marisela Matute son miembros del Cártel del Diablo. La mujer fue raptada frente a su hijo y su familia narró cómo se la llevaron.
Según la información, los presuntos integrantes del cartel grabaron un video durante el crimen en el que advierten: “Esto le va a pasar a todos los que anden extorsionando a nombre de nosotros”.
“Esto apenas es el comienzo, vamos por los demás”, se escucha en la grabación atribuida a los supuestos miembros del grupo criminal.
La familia de la mujer relató cómo ocurrió el rapto: “Dice que fueron tres hombres. Dos andaban cubiertos, con uniformes de la DPI y gorras de la Policía Nacional. Andaban con machete y también con un arma tipo R-15”, afirmaron.
“Ella tenía 36 años y era comerciante. Estaba en su casa en Victoria, Yoro, y la dejaron muerta en el cementerio de Sulaco. La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, relataron familiares de la víctima.
Según sus familiares, la mujer se habría entregado a cambio de la vida de su hijo: “A ella le dijeron que si no era la vida de él, era la de ella... ella dio la vida por su hijo”.
Las autoridades aseguraron que la mujer se dedicaba a la venta de estupefacientes y que una de las hipótesis es una disputa de territorio.
No obstante, por lo que dicen los presuntos miembros del cartel en el video, también se presume que la mujer extorsionaba a nombre de ellos.
Un dato relevante es que en 2024 la mujer fue capturada por el delito de tráfico de drogas, en compañía de otro individuo.
El cuerpo de la mujer fue hallado semidesnudo y decapitado cerca de un cementerio municipal en Sulaco, Yoro.