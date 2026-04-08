Acribillan a hombre dentro de su vehículo en la colonia Loarque, salida al sur

El cuerpo de la víctima quedó al interior de un vehículo color rojo, con varios impactos de bala en su cuerpo.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado en la colonia Loarque , salida al sur, este miércoles 8 de abril de 2026.

Trasciende que fueron individuos a bordo de una motocicleta quienes le quitaron la vida.

Testigos en la zona aseguran que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

El hoy occiso vestía una camisa azul de manga larga y una calzoneta. Le quitaron la vida cuando se estacionó en la acera, a pocos metros de la rotonda de Loarque.

El hombre se transportaba en una pick-up roja de cabina y media, de la marca Ford.

Al lugar llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

También se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional. Debido al crimen, se generó tráfico en la zona.