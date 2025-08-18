Alan Carbajal, asesinado al salir de discoteca en el bulevar Morazán: en el cuello y la cabeza le dispararon

Como Alan Onán Carbajal fue identificado el hombre que perdió la vida al ser abatido a disparos al salir del centro nocturno.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el joven, de 36 años, se encontraba en un club nocturno celebrando su cumpleaños.
La víctima se conducía en una camioneta CR-V con placas HBD 2005 cuando desconocidos lo interceptaron y lo acribillaron a balazos tras abandonar el establecimiento.
Sobre los responsables del crimen, se conoció que en la colonia Palmira se movilizaban a bordo de una motocicleta y de un vehículo tipo turismo, desde donde abrieron fuego contra Carbajal.
Al momento del ataque, el joven vestía una camisa rosada de botones, tenis blancos y calcetas negras. Quedó sin vida dentro de su vehículo, con las bolsas de aire desplegadas.
El reporte indica que presentaba “una herida circular de bordes irregulares en el lado izquierdo de la cabeza”.
Además, recibió un disparo que le atravesó el lado derecho del cuello. El crimen ocurrió entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para iniciar las investigaciones, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico.
Tras recibir los disparos, el vehículo impactó contra un inmueble cercano. El cuerpo del joven quedó recostado sobre el volante, con múltiples heridas de bala.
Hasta el momento las autoridades no han detallado pistas sobre las personas que le quitaron la vida al hombre de 36 años.