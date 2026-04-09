Ministerio Público requiere a hombre por atacar a un perro con un cuchillo en Copán

Copán, Honduras.- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Cristo Jesús Turcios Tosta, a quien se le señala como responsable del delito de maltrato animal en perjuicio de la diversidad biológica, específicamente de un perro llamado Toto. Según el comunicado del ente, Turcios Tosta fue capturado inicialmente por agentes policiales debido a un supuesto escándalo en la vía pública el pasado lunes 6 de abril.

Sin embargo, fue tras su detención que las autoridades descubrieron que el acusado —presuntamente bajo los efectos del alchohol— hirió a al canino con un arma blanca, provocándole una herida de consideración en una de sus extremidades.

Afortunadamente, Toto fue auxiliado y atendido sin mayores percances; se encuentra fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente. La agresión no pasó desapercibida, especialmente después de que circularan en redes sociales imágenes sensibles del canino con el arma blanca aún en su cuerpo.