Ministerio Público requiere a hombre por atacar a un perro con un cuchillo en Copán

Copán, Honduras.- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Cristo Jesús Turcios Tosta, a quien se le señala como responsable del delito de maltrato animal en perjuicio de la diversidad biológica, específicamente de un perro llamado Toto.
Según el comunicado del ente, Turcios Tosta fue capturado inicialmente por agentes policiales debido a un supuesto escándalo en la vía pública el pasado lunes 6 de abril.
Sin embargo, fue tras su detención que las autoridades descubrieron que el acusado —presuntamente bajo los efectos del alchohol— hirió a al canino con un arma blanca, provocándole una herida de consideración en una de sus extremidades.
Afortunadamente, Toto fue auxiliado y atendido sin mayores percances; se encuentra fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente.
La agresión no pasó desapercibida, especialmente después de que circularan en redes sociales imágenes sensibles del canino con el arma blanca aún en su cuerpo.
Luego de una la audiencia de declaración de imputados, el ente acusador solicitó la medida cautelar de presentación periódica para Turcios Tosta, quien ahora deberá seguir reglas estrictas mientras el proceso legal avanza en su contra.
El juez a cargo programó la audiencia inicial para el jueves 16 de abril de 2026, fecha en la que se determinará si existen pruebas suficientes para continuar con el proceso judicial por el supuesto delito de maltrato animal.