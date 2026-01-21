Golpeó un gato por estar cerca de su mesa: DPI captura hombre por maltrato animal

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de un hombre este miércoles 21 de enero, señalado como presunto responsable del delito de maltrato animal agravado. La aprehensión se efectuó en cumplimiento a una orden judicial emitida el pasado 20 de enero por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Tegucigalpa. El operativo tuvo lugar en la colonia Estados Unidos, en el municipio del Distrito Central, donde agentes policiales lograron ubicar y detener al sospechoso.

El detenido es un ciudadano de 55 años de edad, originario y residente del mismo municipio donde se realizó su captura (Tegucigalpa). De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre de 2025, cuando el ahora imputado se encontraba comiendo en un establecimiento de la capital. En ese momento, al notar la presencia de un gato cerca de su mesa, el individuo reaccionó de forma violenta, agrediendo al animal físicamente y lanzándolo posteriormente desde el barandal hacia el área inferior del local.