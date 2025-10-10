  1. Inicio
Didadpol investigará a policías que atropellaron un perro en San Buenaventura

"Condenamos todo tipo de maltrato y crueldad hacia los animales", aseguró el ente de investigación, al tiempo que detalló que determinarán la comisión de posibles faltas

  • 10 de octubre de 2025 a las 17:10
Didadpol investigará a policías que atropellaron un perro en San Buenaventura

En un video quedó captado el momento en que los agentes le pasan la patrulla al perro.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales en Honduras (Didadpol) inició de oficio investigaciones a los funcionarios policiales captados atropellando a un perro en San Buenaventura.

En un comunicado, el ente de investigación detalló que las pesquisas inician con el fin de determinar la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios policiales involucrados en el hecho.

"Condenamos todo tipo de maltrato y crueldad hacia los animales", aseguraron en la misiva.

Agregaron que "estamos comprometidos en garantizar una función policial que cumpla un servicio correcto frente a la sociedad".

Video captó momento en que policías atropellan a perro

Indignación generalizada entre la población de San Buenaventura ha provocado el atropellamiento intencional a un perro por parte de varios miembros de la Policía Nacional que se conducían a bordo de una patrulla.

Imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de un comercio de la zona, muestran el momento que los agentes -que se conducían en la patrulla PN-1106- pasan por encima del perro, que estaba acostado en la calle.

El video muestra que el vehículo tenía espacio suficiente para transitar por la calle, o incluso haberle pitado para que el can se moviera, lo que ha generado aún más indignación y molestias por el maltrato animal.

