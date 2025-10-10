Didadpol investigará a policías que atropellaron un perro en San Buenaventura

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales en Honduras (Didadpol) inició de oficio investigaciones a los funcionarios policiales captados atropellando a un perro en San Buenaventura.

En un comunicado, el ente de investigación detalló que las pesquisas inician con el fin de determinar la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios policiales involucrados en el hecho.

"Condenamos todo tipo de maltrato y crueldad hacia los animales", aseguraron en la misiva.

Agregaron que "estamos comprometidos en garantizar una función policial que cumpla un servicio correcto frente a la sociedad".