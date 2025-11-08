Amarró a un perro y lo lanzó a los cocodrilos: orden de captura contra guardia por maltrato animal

Cortés, Honduras.- Tras varios días de haberse hecho viral un video donde un guardia de seguridad lanzó un perro para que fuera devorado por un cocodrilo, las autoridades judiciales emitieron una orden de captura. El guardia de seguridad enfrenta cargos por lanzar a un perro a una poza de cocodrilos en San Manuel, Cortés, en la zona norte de Honduras. El Ministerio Público informó que los juzgados libraron una orden de captura contra el guardia identificado como Johnny Javier Mejía Díaz por el delito de maltrato animal agravado en perjuicio del bienestar animal.

El hondureño está siendo acusado formalmente, y las pruebas quedaron registradas en un video que se hizo viral en redes sociales. Las imágenes muestran que el guardia amarró al perro con dos lazos para poder lanzarlo con facilidad. Seguidamente, el hombre toma las cuerdas, levanta al animal y lo lanza a una poza de cocodrilos.



Minutos después, se observa en el video cómo el depredador devora a su presa. El video comenzó a circular en redes sociales desde el pasado 24 de septiembre, pero fue hace algunos días que se giró la orden de captura.