Amarró a un perro y lo lanzó a los cocodrilos: orden de captura contra guardia por maltrato animal

Se emitió una orden de captura contra Johnny Javier Mejía, guardia de seguridad que fue grabado mientras lanzaba a un perro a una poza llena de cocodrilos en San Manuel, Cortés

  • 08 de noviembre de 2025 a las 14:06
Tras la viralización de un video que muestra el acto, un juzgado giró una orden de captura contra Johnny Javier Mejía Díaz, acusado del delito de maltrato animal agravado en perjuicio del bienestar animal.

 Foto: Captura de pantalla

Cortés, Honduras.- Tras varios días de haberse hecho viral un video donde un guardia de seguridad lanzó un perro para que fuera devorado por un cocodrilo, las autoridades judiciales emitieron una orden de captura.

El guardia de seguridad enfrenta cargos por lanzar a un perro a una poza de cocodrilos en San Manuel, Cortés, en la zona norte de Honduras.

El Ministerio Público informó que los juzgados libraron una orden de captura contra el guardia identificado como Johnny Javier Mejía Díaz por el delito de maltrato animal agravado en perjuicio del bienestar animal.

El hondureño está siendo acusado formalmente, y las pruebas quedaron registradas en un video que se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes muestran que el guardia amarró al perro con dos lazos para poder lanzarlo con facilidad. Seguidamente, el hombre toma las cuerdas, levanta al animal y lo lanza a una poza de cocodrilos.

Minutos después, se observa en el video cómo el depredador devora a su presa.

El video comenzó a circular en redes sociales desde el pasado 24 de septiembre, pero fue hace algunos días que se giró la orden de captura.

Tras lo sucedido, la empresa para la cual laboraba el hombre decidió prescindir de sus servicios.

“El señor Johnny Javier Mejía Díaz ha sido separado de su cargo, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video en el que se le observa lanzando un perro a una poza de cocodrilos. Asimismo, se ha presentado la respectiva denuncia ante la Fiscalía”, indicó la empresa en su momento mediante un comunicado oficial.

