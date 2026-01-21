Motociclista muere atropellado por una patrulla de carretera en La Masica

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida al ser embestido por una patrulla de la Policía Nacional en la carretera CA-13, a inmediaciones de la aldea El Naranjal del municipio de La Masica, Atlántida.
El fallecido fue identificado como Nicolás Villanueva, de 30 años de edad. El fatal accidente se registró a eso de las 8:00 de la noche del lunes 19 de enero cuando la víctima se transportaba en su motocicleta y la patrulla con registro PN-360 impactó en la moto, lo que le provocó fracturas en diferentes partes del cuerpo, las que le causaron la muerte.
Miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y verificaron que no presentaba signos vitales.
Muertos en accidentes
Las autoridades de tránsito en Honduras advierten un escenario preocupante al inicio de 2026, luego de que los accidentes de tránsito se posicionarán como la principal causa de muertes a nivel nacional, reflejando un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado.
Según datos preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), al menos 90 personas han fallecido en hechos viales durante los primeros 19 días de enero, una cifra que ha encendido las alertas oficiales y llevado a reforzar los operativos de control, así como las acciones de prevención en distintos puntos del país.
Los informes recientes de la DNVT indican que los percances con saldo mortal se han registrado tanto en áreas urbanas como en carreteras interurbanas, con la participación de diferentes tipos de vehículos, entre ellos autobuses del transporte público, motocicletas, automóviles y unidades de carga pesada.