Motociclista muere atropellado por una patrulla de carretera en La Masica

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida al ser embestido por una patrulla de la Policía Nacional en la carretera CA-13, a inmediaciones de la aldea El Naranjal del municipio de La Masica, Atlántida.

El fallecido fue identificado como Nicolás Villanueva, de 30 años de edad. El fatal accidente se registró a eso de las 8:00 de la noche del lunes 19 de enero cuando la víctima se transportaba en su motocicleta y la patrulla con registro PN-360 impactó en la moto, lo que le provocó fracturas en diferentes partes del cuerpo, las que le causaron la muerte.